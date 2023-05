Firicel din Las Fierbinți a avut de-a face de mai multe ori cu poliția

Devenit cunoscut publicului larg pentru rolul Firicel din serialul Las Fierbinți, difuzat de Pro Tv, actorul Toma Cuzin este o veche cunoștință a polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate.

Prima dată, Toma Cuzin a fost prins cu droguri în mașină la data de 27 septembrie 2016, pe o stradă din Sectorul 3.

Scăpat de pedeapsă, după ce procurorii au decis să renunțe la urmărirea penală din cauza costurilor prea mari pentru realizarea probatoriului, în raport cu gradul de periculozitate al faptei, Tom Cuzin a fost prins în ianuarie 2018, în timp ce conducea drogat și cu permisul suspendat.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică depus la dosar, actorul fumase canabis și luase ecstasy. Dosarul a fost trimis în instanță, iar în noiembrie 2022, Toma Cuzin a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, de Judecătoria Sectorului 3.

Judecătorii au spus totul despre ce s-a întâmplat, de fapt

Conform unor informații publicate de Gândul, magistratul Judecătoriei Sectorului 3 care l-a condamnat a arătat, în motivarea deciziei, că Toma Cuzin a declarat în fața anchetatorilor că, în 20 noiembrie 2018, în jurul prânzului, a vrut să ducă mașina în service, un Volkswagen Touran, pentru că avea pană şi voia să schimbe cauciucurile de iarnă pentru soția sa, service-ul auto fiind la 70-80 de metri de casă.

Oprit de un echipaj de poliție, Toma Cuzin a recunoscut imediat că are dreptul de a conduce suspendat.

Actorul a fost dus atunci la Institutul Național de Medicină Legală, pentru prelevare de probe, iar în momentul în care i s-a adus la cunoștință raportul de expertiză medico-legală și a aflat că a ieșit pozitiv la stupefiante, și-ar fi amintit că un coleg l-ar fi drogat cu o seară înainte să fie testat de polițiști.

„De fapt, am aflat când am tras din ea ce este, participasem la petrecerea de final de film, era un lungmetraj şi am fost servit de un coleg din echipa de filmare”, a declarat actorul Toma Cuzin când a fost audiat la Poliție.