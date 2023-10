După ce a trecut prin trei căsnicii eșuate, din 2014, Florin Zamfirescu trăiește o nouă tinerețe alături de medicul Daciana Toma. Chiar dacă între ei este o diferență de vârstă de 20 de ani, asta nu a contat. Actorul susține că Daciana este șansa și norocul vieții lui. El regretă că nu a întâlnit-o cu 20 de ani în urmă.

Florin Zamfirescu spune că trei căsnicii au eșuat pentru că a pus prea mult preț pe frumusețe. Dacă înainte nu-l interesa aproape deloc calitatea umană a partenerelor și caracterul, în relația cu Daciana Toma tocmai pe aceste caracteristici s-a bazat.

„De trei ori am făcut greșeli, dar nu le bârfesc. În afară de Cătălina Mustață am rămas prieten cu toate. Apoi, Rodica a murit, cu Valeria Sitaru mă văd în continuare. Eu m-am amăgit cu căsătoria ca maimuța care alege mărgica cea mai colorată. Eu nu m-am uitat la calități, la potriveală. Am vrut să arate bine. Așa că am avut niște neveste superbe. Abia apoi mi-am dat seama că nu sunt cum trebuie pentru mine.”, a mai actorul potrivit fanatik.ro.