Radu Mazăre nu va mai fi burlac peste doar căteva zile după ce iubita sa a anunțat că a depus astăzi dosarul pentru căsătorie. Fostul edil al Constanței ar fi dorit ca evenimentul să aibă loc chiar de ziua lui pe 5 iulie dar fiindcă acest lucru nu a fost posibil s-a stabilit data de 10 iulie.

Roxana Mihalache, viitoarea soție a lui Radu Mazăre, a spus ca nu a reușit să finalizeze toate detaliile legate de nuntă. Despre Mazăre aceasta a spus că e intr-o stare bună și muncește în fiecare zi în inchisoare, unde croiește fețe de pernă și cearșafuri. Aceasta a împărtășit că nu se așteptat la cererea în căsătorie.

”Nu m-am așteptat (să o ceară de soție, n.r). Relația pe care o am cu Radu am avut-o și o am în continuare am trăit-o ca și când eram deja căsătoriți. O trăiesc în continuare. O simt ca o relație oficializată. Nu e ușor, dar trecem peste, că nu avem de ce să stăm să ne chinuim cu gândul că ne desparte un zid. (…) Inelul, rochia, și lucrurile materiale nu sunt foarte importante pentru mine. (…) Nu ne-am gândit la copil. Nici înainte, nici acum. Sincer nu știu de ce a făcut-o acum (a cerut-o în căsătorie, n.r.). Probabil așa a simțit. Problemele lui juridice au fost mult mai importante. Eu l-am înțeles. Am fost lângă el. (…) Luna de miere am avut de când ne-am cunoscut până acum”.

Conform regulilor din penitenciar la acest eveniment nu au voie să participe mai mult de zece persoane și este interzis consumul de băuturi alcoolice.

