Deși interesul pentru energia solară a crescut considerabil în ultimii ani, susținut și prin programele de finanțare de la stat, mulți au trecut cu vederea un pas important înainte să instaleze panouri fotovoltaice: izolarea termică a casei.

Mihai Moia, directorul executiv al Asociației pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri din România (ROENEF), atrage atenția că, înainte de a investi în panouri fotovoltaice, prioritatea ar trebui să fie reducerea consumului de energie prin eficientizarea energetică a clădirii.

În România, însă, această ordine a fost adesea inversată: multe case ineficiente energetic au fost dotate cu panouri solare, fără a rezolva mai întâi problemele majore de pierdere de căldură. Astfel, deși energia regenerabilă este disponibilă, consumul energetic rămâne ridicat din cauza pierderilor de căldură.

O locuință eficientă energetic este proiectată pentru a consuma cât mai puțină energie pentru încălzire, răcire, iluminat și alte nevoi zilnice. Scopul principal este reducerea pierderilor de energie și maximizarea utilizării surselor regenerabile. Pentru a atinge aceste obiective, o casă trebuie să fie echipată cu o izolație termică eficientă, un sistem de ventilație controlată și ferestre performante. De asemenea, utilizarea unor surse alternative de energie, precum panourile fotovoltaice sau pompele de căldură, este esențială.

„Preocuparea oamenilor ar trebui să fie, potrivit principiului energy efficiency first, să-și reducă mai întâi consumul de energie al casei și abia apoi să fie preocupați de acoperirea acestuia din surse regenerabile. Dar noi ce am observat în România? Că a fost exact invers. Nu ne-a păsat că avem case ineficiente din punct de vedere energetic. Grija noastră a fost să ne punem panouri fotovoltaice. (…) Am pus căruța înaintea boilor”, a spus el.