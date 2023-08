Adevărul despre moartea lui Evgheni Prigojin. Au ieșit la iveală unele imagini din satelit. S-a descoperit că fuzelajul era în mare parte intact atunci când respectivul avion s-a prăbuşit.

Fuzelajul avionului despre care se crede că îl transporta pe liderul Wagner, Evgheni Prigojin, era în mare parte intact atunci când aeronava s-a prăbuşit la sol. Această informație se desprinde în urma analizei unor noi imagini din satelit publicate de CNN.

Trebuie menționat că pe unele canale Telegram ruseşti a apărut informația că în avion ar fi fost plasată o bombă. Această ipoteză nu a fost confirmată oficial.

Imaginea radar cu deschidere sintetică (SAR) realizată de Umbra Lab arată că locul prăbuşirii are forma unui oval alungit – care conţine în mare parte fuzelajul – şi este limitat la o anumită zonă.

Această concluzie este susţinută de o înregistrare video geolocalizată şi autentificată de CNN, care arată căzând din cer fuzelajul şi motoarele avionului, în timp ce o aripă aparent lipseşte.

Video of Wagner PMC Leader, Yevgeny Prigozhin plane “falling” out of the sky. pic.twitter.com/7m3xiPjP0g

