În prezent, anchetatorii ruși iau în calcul ipoteza conform căreia un dispozitiv exploziv ar fi fost amplasat în trenul de aterizare al avionului lui Evgheni Prigojin. Explozia ar fi smuls aripa avionului, care, ulterior, a lovit stabilizatorul, apoi avionul a intra în picaj.

Potrivit Meduza, o bombă ar fi fost amplasată în avionul cu care Evgheni Prigojin călătorea de la Moscova spre Sankt Petersburg. Dispozitivul exploziv ar fi fost ascuns într-o ladă cu sticle de vin înainte de decolarea avionului.

Potrivit sursei citate anterior, primul suspect ar fi Artem Stepanov, fost acționar majoritar al Grupului Wagner și pilot personal al lui Evgheni Prigojin în cadrul companiei MNT-Aero, care deține avionul prăbușit.

Artem Stepanov ar fi plecat în Kamchatka din Extremul Orient al Rusiei înainte de producerea accidentului. Fratele său a declarat că nu a fost disponibil online în ultimele trei zile. În plus, proprietara companiei MNT-Aero, Olga Gubareva, și partenerul de afaceri al lui Artem Stepanov, Kirill Shcherbakov, au dispărut.

Atenție! Momentan, aceste informații nu au fost confirmate oficial.

Se pare că toate cele zece cadavre recuperate de la locul accidentului sunt într-o stare avansată de carbonizare, fapt ce a îngreunat identificarea lor.

În ciuda acestui fapt, trupul neînsuflețit al lui Evgheni Prigojin ar fi fost identificat de unul dintre comandanții Grupului Wagner la morgă. Semnul principal a fost absența unui deget, relatează Kyiv Post.

