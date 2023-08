Cum arată locul unde Evgheni Prigojin a murit? Răspunsul la această întrebare s-a aflat acum. Acesta s-a prăbușit în regiunea rusă Tver, la nord de Moscova.

Avionul, zbura de la Moscova la Sankt Petersburg. La bord se aflau 10 persoane. Pe lista pasagerilor se afla și Evgheni Prigojin.

Agenția TASS a arătat că zece persoane au murit după ce un avion privat s-a prăbușit în regiunea rusă Tver, la nord de Moscova. Printre persoanele decedate se află șapte pasageri și trei membri ai echipajului.

Primele informații vehiculate, dar neconfirmate oficial, ar indica faptul că avionul ar fi putut fi doborât de sisteme antiaeriene rusești. Canalul de telegrame Wagner „Grey Zone” susține că avionul deținut de Evgheni Prigojin ar fost doborât de armata rusă.

Serviciul în limba rusă al Europa Liberă a susținut că în avionul a fost surprins în momentul în care a picat. El a fost surprins pe înregistrări video, care sunt publicate în special de canalele Telegram „Base” și Mash. Avionul a căzut într-o zonă populată.

Pe fotografiile publicate de la locul căderii poate fi văzut numărul de zbor, similar cu RA-02795. Acesta este numărul avionului de afaceri care aparținea șefului „Wagner”, Evgheni Prigojin.

Ministerul pentru Situații de Urgență a declarat că, potrivit datelor preliminare, la bord se aflau zece persoane, toate fiind ucise. Deocamdată nu există comentarii cu privire la cauzele prăbușirii avionului. Se susține că a fost demarată o anchetă.

Canalul Zona Gri asociat cu „Wagner” scrie că avionul ar fi fost „doborât de mijloace de apărare aeriană”.

„Base”, cu referire la datele Flightradar, scrie că avionul zbura dinspre Moscova.

Potrivit mai multor canale Telegram, Dmitri Utkin, unul dintre comandanții Wagner, se afla, de asemenea, la bord.

Anton Gheraşcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, notează pe X (fostul Twitter), că există unele informaţii că în avion ar fi fost şi Dmitri Utkin, un fost ofiţer al forţelor speciale care a condus coloana de mercenari Wagner către Moscova în iunie. Gheraşcenko a distribuit două filmuleţe cu avionul prăbuşit.

Russian aviation agency: Yevgeny Prigozhin was among passengers in the plane that crashed in Tver region of Russia.

That was predictable.

It will be interesting to find out who else was on board of that plane. By some information, Dmitriy Utkin was there as well.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023