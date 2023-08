A murit Evgheni Prigojin! Șeful Wagner și-ar fi pierdut viata într-un accident de avion în Rusia, iar alte nouă persoane aflate la bord au murit și ele. Informația a fost dată de BBC.

Acesta se afla printre pasagerii avionului prăbușit în regiunea Tver, scrie agenția și de presă rusă TASS.

Rosaviatsia a demarat o investigație privind accidentul avionului Embraer care a avut loc miercuri în regiunea Tver, printre pasageri figurând Evgheni Prigozhin, a anunțat Rosaviatsia într-un comunicat.

Rusia spune că acesta s-ar fi putut afla la bordul unui avion care s-a prăbușit în regiunea Tver, la nord de Moscova, scrie Tass, potrivit Reuters. Aviația Civilă a susținut că Prigojin se afla pe lista pasagerilor avionului care s-a prăbușit.

Zece persoane au murit în urma prăbușirii unui avion asociat cu șeful Wagner, potrivit unor surse care citează Ministerul rus pentru Situații de Urgență. Aeronava Embraer, care zbura pe ruta Moscova spre Sankt Petersburg, transporta șapte pasageri și trei membri ai echipajului, a informat TASS.

