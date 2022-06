Victor Ponta spune că acesta este modul prin care România va fi împiedicată să folosească banii europeni alocați cu ajutorul Laurei Codruța Kovesi care lucrează „profesionist” pentru asta, atrăgând atenția că România este singura țară europeană care are încă blocate fonduri europene de peste 1,5 Miliarde de Euro.

Avertismentul lui Victor Ponta pentru România

Liderul Pro România mai spune că „Doamna Kovesi & Co ne-au făcut sute de dosare că să ne “băgăm mințile în cap””.

„Să va traduc : cum se procedează că România să NU poată să folosească banii europeni alocați. Simplu – dacă cineva “lucrează” profesionist pentru asta. România este singură țară europeană care are încă blocate fonduri europene de peste 1,5 Miliarde de Euro , din Bugetul 2007 – 2014, pe motiv că sunt “anchete în curs” ( evident nefinalizate și fără nicio șansă serioasă să fie vreodată ). În 2012 – 2016 am reușit să luăm totuși aproape 30 de miliarde de Euro de la Uniunea Europeană – și atunci Doamna Kovesi & Co ne-au făcut sute de dosare că să ne “băgăm mințile în cap” ; plus ceva proteste cu “focile nervoase” în Piață Victoriei. Acum se iau măsuri “preventive” – tot că să nu ajungă în România banii europeni ; pretextul găsit e că nu protejăm bine “ avertizorii” ( de parcă știe cineva în România ce înseamnă asta – noi le spunem direct “turnători”)! Eu zic să aplaudăm și noi aceste inițiative mărețe – că altfel vine Parchetul European peste noi ! Și o să fim “și … și cu banii luați”, a scris Victor Ponta pe Facebook în cursul zilei de joi, după anunțul făcut de Laura Codruța Kovesi.

Kovesi analizează o posibilă sesizare la CE pentru activarea mecanismului de condiționarea a fondurilor europene de statul de drept în România

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, anunță, într-un comunicat dat publicității joi, că analizează o posibilă sesizare la Comisia Europeană pentru activarea mecanismului de condiționarea a fondurilor europene de statul de drept în România din cauza modului în care a fost transpusă directiva privind avertizorul de integritate.

”Principalul motiv de îngrijorare este că aceste dispoziții ar putea avea un efect de demobilizare, descurajând potențialii avertizori de integritate din România și afectând negativ nivelul de detectare a fraudei din UE. De facto, acest lucru ar duce la o deteriorare a sistemului existent care asigură buna funcționare a serviciilor de anchetă și de urmărire penală în ceea ce privește investigarea și urmărirea penală a fraudei, inclusiv a fraudei fiscale, a corupției sau a altor încălcări ale dreptului Uniunii legate de execuția bugetului Uniunii sau de protecția intereselor financiare ale Uniunii”, se arată în comunicatul șefei Parchetului European.

Parlamentul a votat, miercuri, chiar în timpul vizitei vicepreședintelui Comisiei Europene, Vera Jourova, la București un proiect de lege care transpune o directivă europeană privind avertizorii de integritate, criticat puternic de ONG-uri pe motiv ca descurajează semnalarea actelor de corupție și de nerespectare a legii.

Un alt motiv pentru care Kovesi anunță că analizează posibilitatea sesizării Comisiei Europene în ce privește activarea mecanismului de condiționalitate a fondurilor este faptul că Parchetul European nu ar fi primit încă cei 9 procurori delegați suplimentar față de cei desemnați deja și că ” a existat o întârziere considerabilă în ceea ce privește acordarea biroului EPPO din România a unui număr adecvat de ofițeri de poliție judiciară în sprijinul operațiunilor sale”.