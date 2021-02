Liderii a șapte companii farmaceutice producătoare de vaccin împotriva COVID-19 au participat la o dezbatere în Parlamentul European. Reprezentanții industriei și-au luat angajamentul că vor crește producția de vaccin și vor respecta contractele cu UE, după cum transmite președintele Comisiei pentru Industrie și Cercetare din Parlamentul European, Cristian Bușoi.

„În premieră mondială, liderii a șapte companii care produc vaccin împotriva COVID-19: AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Novavax, CureVac, Johnson & Johnson și Sanofi au fost audiați aseară într-o ședință comună a comisiilor ENVI și ITRE, pe care am condus-o în Parlamentul European împreună cu colegul meu, Pascal Canfin. Alături de aceștia, la dezbatere au mai fost prezenți comisarul european pentru Sănătate, Stella Kyriakides, comisarul pentru Piață Internă, Thierry Breton și reprezentanții Global Health Center.

Această audiere a fost un exercițiu de responsabilitate democratică. Am vrut să știm unde sunt blocajele de producție și să avem o imagine clară despre angajamentele și obligațiile industriei. Am subliniat însă clar și faptul că vrem să ajutăm industria să livreze la timp dozele de vaccin anti-COVID-19 pentru toți cetățenii europeni”, a declarat Bușoi.

Producția de vaccin va crește și vor fi respectate contractele cu UE

Acesta a punctat că, în ciuda faptului că producerea vaccinurilor este o provocare fără precedent, au fost alocate, de asemenea, sume consistente pentru descoperirea, producerea și distribuirea acestora.

„Misiunea mea ca președinte al Comisiei pentru Industrie și Cercetare este să mă asigur că avem o campanie de vaccinare bună. Că vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat și distribuit în UE este eficient și sigur. Să avem garanția că el este produs în cantități suficiente și va ajunge la timp la cetățeni.

Da, producerea vaccinurilor anti-COVID-19 este o provocare fără precedent pentru întreaga Europă, dar și sumele pe care le-am alocat cercetării pentru descoperirea vaccinurilor, producerii și distribuirii lor sunt tot fără precedent. Dacă am trecut cu bine de provocarea științifică și, în mai puțin de un an, am reușit să avem vaccinuri care să ne ajute să oprim pandemia, trebuie să trecem cu bine și de provocarea industrială.

I-am întrebat pe reprezentanții companiilor farmaceutice, împreună cu colegii mei, despre transferurile globale de tehnologie, despre partajarea brevetelor și despre cum intenționează industria să actualizeze vaccinurile pentru a ține pasul cu noile variante ale coronavirusului. Am discutat despre modul în care Agenția Europeană a Medicamentelor ar putea contribui pentru ca vaccinurile să ajungă mai repede pe piață.

Unii colegi au ridicat și problema interdicției vaccinurilor produse în UE la export, tocmai pentru a securiza cantitatea de vaccin destinată cetățenilor europeni.

Nu în ultimul rând, în dialogul cu comisarii europeni, am subliniat că strategia de vaccinare nu trebuie să fie doar un dialog între industria farmaceutică și Comisie. Toți cetățenii au dreptul să fie în permanență la curent cu evoluția lucrurilor, să știe ce trebuie îmbunătățit și ce s-a îmbunătățit deja.

Reprezentanții industriei și-au luat angajamentul că vor crește producția de vaccin, vor face schimb de tehnologie și își vor respecta contractele cu Uniunea Europeană. Au evidențiat însă și provocarea construirii lanțurilor pentru produse complet noi, complexe, pentru care sunt necesare cantități mari de materii prime și produse de unică folosință, utilizate și pentru imunizarea de rutină sau producerea altor medicamente, care nu trebuie compromise”, a transmis Cristian Bușoi.