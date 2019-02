Dezastru pentru Kovesi! Fosta șefă a DNA a primit o lovitură dură direct de la Curtea de Apel! Ce a decis instanța!

Laura Codruţa Kovesi a primit o veste proastă! Curtea de Apel Bucureşti a dispus, marţi, anularea ordinului semnat de Laura Codruţa Kovesi prin care s-a dispus revocarea Mihaielei Iorga Moraru din funcţia de procuror DNA, însă judecătorii nu au fost de acord cu plata unor daune morale. "Respinge exceptiile inadmisibilitatii, lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor persoane fizice si lipsei interesului reclamantei. Admite in parte actiunea. Anuleaza Ordinul nr. 301/05.07.2017 emis de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Anuleaza adresa nr. 1840/C/2017/16.08.2017 emisa de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Respinge ca nefondat capatul de cerere privind daunele morale. Admite in parte capatul de cerere privind cheltuielile de judecata si obliga paratul Institutia Procurorului Sef al Directiei Nationale Anticoruptie catre reclamanta la cheltuieli de judecata in suma de 3.000 lei reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu avocatial redus. Cu recurs in 15 zile de la comunicare", se arata in decizia instantei.

In prezent, Mihaiela Iorga Moraru este procuror la Sectia de investigare a magistratilor. Pe 5 iulie 2017, Kovesi a semnat un ordin prin care Mihaiela Iorga Moraru a fost revocata din functia de procuror DNA, decizia fiind avizata favorabil de catre CSM. Ulterior, in noiembrie 2017, Mihaiela Iorga Moraru a actionat-o in judecata pe Laura Codruta Kovesi, careia ii cerea despagubiri de 10.000 de euro pentru perioada de dupa revocarea din DNA.

În cererea de chemare în judecată, Mihaiela Iorga Moraru reclama faptul că asupra ei au fost făcute presiuni de ordin moral şi emoţional de către Laura Kovesi şi Marius Iacob, adjunctul procurorului şef al DNA.

Pe 8 februarie 2018, DNA anunţa că Mihaiela Moraru Iorga a fost trimisă în judecată pentru favorizarea făptuitorului şi fals intelectual în formă continuată (patru acte materiale). Mihaiela Moraru Iorga era acuzată că a desfăşurat activităţi de anchetă în afara cadrului legal, în paralel cu urmărirea penală derulată de procurorii DIICOT într-un dosar care îl viza pe omul de afaceri Florian Walter. Pe 18 iunie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat nulitatea rechizitoriului prin care Mihaiela Moraru Iorga a fost trimisă în judecată, cauza fiind restituită la DNA Ploieşti.