Șoc total pentru mii de români. Anunțul a venit chiar din partea premierului Ludovic Orban. Pandemia de coronavirus a dat peste cap toate planurile Guvernului. Șeful de la Palatul Victoria spune că aceste salarii nu se vor mai putea mări.

Dezastru pentru acești români!

Este un adevărat dezastru pentru acești români. Șeful de la Palatul Victoria, Ludovic Orban le explică profesorilor că nu are bani pentru a le majora salariile. Totul se întâmplă din cauza faptului că Executivul a fost obligat să mărească veniturile altor categorii sociale.

Premierul spune că din cauza altor categorii sociale, pensionarii și copiii, nu poate să efectueze majorarea de 16%, așa cum era prevăzut în lege. Totodată, premierul le explică profesorilor că majorările nu ar fi fost unele la termen, ci unele anticipate.

”Dacă am fi avut bani, am fi făcut această creștere. Ea, oricum, era anticipată. Nu am avut resurse, efectiv, pentru această creștere. Noi trebuie să facem și alte cheltuieli: o creștere a pensiilor, o creștere a alocațiilor”, a explicat Ludovic Orban, la Digi 24.

Executivul liberal a mărit deja cu 12% pensiile. Cinci milioane de oameni vor avea chiar din luna septembrie pensiile mărite. De asemenea, s-au mărit și alocațiile copiilor.

„Am luat decizia de a creşte etapizat, de a menţine sensul legii, de a dubla alocaţiile, dar să o facem etapizat, în funcţie de revenirea economică şi de capacitatea efectivă a bugetului de a face faţă acestei noi cheltuieli. În populismul caracteristic, PSD a continuat să respingă această soluţie raţională, fundamentată economic şi singura care poate să stea în picioare. Ne vom apăra punctul de vedere. (…) Pregătim argumentele pentru a putea sesiza la CCR”, a transmis Ludovic Orban săptămâna trecută.

De asemenea, premierul a arătat că PNL a crescut alocaţiile copiilor în 2008, 2015 şi 2019, fiind singurul partid „sensibil” la acest subiect.

„Noi am crescut alocaţiile. PNL a fost singurul partid sensibil la subiectul alocaţiilor pentru copii. Din 2008 până astăzi, PNL a crescut alocaţiile şi în 2008, şi în 2015, şi în 2019. În 2019, PSD, după ce a pierdut puterea, a prins un moment şi a mai dublat o dată alocaţiile, fără să se asigure că există resursele financiare pentru a susţine această dublă dublare într-un an, în 2019. Gândiţi-vă că ultima creştere a alocaţiilor a fost făcută printr-un amendament al PNL la Legea bugetului de stat în 2019”, a adăugat Ludovic Orban.

Camera Deputaţilor a respins săptămâna trecută, în calitate de for decizional, Ordonanţa 123/2020, care modifică şi completează art. 3 din Legea 61/1993 în scopul majorării graduale a cuantumului alocaţiei pentru copii.

„Nimeni nu și-a dorit această epidemie care global s-a dezvoltat în pandemie, nimeni nu și-a dorit criză economică. Dar această epidemie a venit și a apărut și criza. Evident că toată lumea își dorește să câștige mai bine și guvernanții doresc să dea bani mai mulți. Pentru a face posibil acest lucru, trebuie să existe acești bani. Nu este posibil să împarți bani care nu există.

Totuși, am spus de la bun început că nu putem să avem o situație în care categoriile cele mai vulnerabile să plătească nota de plată pentru această epidemie și recesiune. Cu toate că marea majoritate a specialiștilor au repetat că nu se pot majora nici pensiile, nici salariile, am solicitat guvernului să găsească soluții atât cât se poate. Au găsit majorarea alocațiilor în etape iar majorarea punctului de pensie se realizează totuși, guvernul a venit cu o soluție. Nu vorbim de altceva. Este o majorare atât cât s-a putut acum. Mai încolo, se vor căuta soluții pentru majorări ulterioare”, a declarat Klaus Iohannis.

