Copreşedinţii USR PLUS Bucureşti, Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu, au prezentat, vineri, lista candidaţilor din Capitală pentru alegerile parlamentare. La Senat, primele locuri sunt ocupate de Ştefan Pălărie, Silvia-Monica Dinică, Elena-Simona Spătaru, Cristian Ghica, Anca Dragu, Florina Presadă şi Vlad Alexandrescu.

Listele USR PLUS la alegerile parlamentare din decembrie

La Camera Deputaţilor candidează din partea USR PLUS: Claudiu Năsui, Cristina Mădălina Prună, Oana-Silvia Ţoiu, Cristian-Gabriel Seidler, Diana-Anda Buzoianu, Mihai-Alexandru Badea, Dragoş-Cătălin Teniţă, Rareş-Tudor Pop, Diana Stoica, Alin-Gabriel Apostol, Denisa-Elena Neagu, Oana-Marciana Ozmen, Alexandru-Paul Dimitriu, Octavian-Alexandru Berceanu.

Claudiu Năsui a precizat că reprezentanţii USR PLUS vor susţine „reforme profunde” pentru a combate sărăcia, corupţia, problemele din sistemul de educaţie şi cel de sănătate. El a insistat asupra reducerii sărăciei, pe care a numit-o „cel mai mare flagel” cu care se confruntă România.

Sărăcia, problemă majoră a României

„Chiar zilele acestea a ieşit statistica Eurostat pentru anul 2019 asupra sărăciei în muncă, adică acea sărăcie care este profund inacceptabilă, profund dăunătoare societăţii. Nu este normal să munceşti 40 de ore pe săptămână şi să fii în continuare în sărăcie sau în risc de sărăcie. România este pe locul unu în Europa la acest indicator, peste Bulgaria. Şi mai grav, de anul trecut până acum, acest indicator a crescut. Şi nu este doar vina pandemiei, pentru că media europeană a scăzut. Deci, avem probleme structurale în România, avem probleme cu o clasă politică veche, care nu şi-a văzut decât propriul interes – al ei şi al camarilei de partid pe care a plasat-o în funcţii publice”, a declarat deputatul.

El a pus atacurile la adresa USR PLUS din ultimele zile pe seama faptului că „sistemul este periclitat de o prezenţă puternică” a alianţei în Parlament.

„Zilele acestea am văzut foarte multe atacuri la adresa USR PLUS, atacuri venite şi dinspre PSD şi dinspre PNL, vedem atacuri calomnioase, o mobilizare extraordinară împotriva noastră şi toate lucrurile acestea se întâmplă din cauza faptului că sistemul este periclitat de o prezenţă puternică a USR PLUS în Parlament şi, evident, la guvernare. Cu noi la guvernare nu se vor putea face cârdăşiile mafiote pe care le ştim şi despre care am tot auzit zilele acestea. Cu noi în Parlament nu se pot trece proiecte de lege precum cel care a trecut săptămâna trecută, al domnului Florin Roman, liderul grupului PNL, prin care se adaugă noi diurne pentru cei mai bogaţi bugetari ai ţării”, a declarat Năsui.

El a criticat programul PNDL, precizând că acesta „a avut ca scop ieşirea din sărăcie a celor mai sărace judeţe, dar a reuşit taman opusul”. „Dacă ne uităm la judeţele care au primit cei mai mulţi bani prin PNDL – Vaslui, Teleorman – vedem că ele au rămas întotdeauna în sărăcie, în schimb cei care s-au îmbogăţit au fost o minoritate politică”, a spus Năsui.

La rândul său, Vlad Voiculescu a declarat că diferenţa dintre USR PLUS şi partidele vechi constă în angajamentele „realiste”, „cu termene clare, cu bugetare clară” şi calitatea reprezentanţilor.

„Oamenii sunt profund diferiţi şi aş menţiona două aspecte: nu veţi găsi pe listele USR PLUS nici măcar o singură persoană care să fi pus umărul la dezastrul din ultimii patru ani, care să fi votat cot la cot cu PSD legile Justiţiei. Nu veţi găsi nici măcar o singură persoană pe listele USR PLUS care să se fi bucurat în tăcere de modificările pe care le propunea şi pe care le-a implementat Alianţa PSD ALDE”, a declarat Vlad Voiculescu.