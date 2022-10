Premierul olandez Mark Rutte a făcut o serie de declarații în plenul Parlamentului național pe tema aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen. Oficialul a spus că ”nu avem nimic de principiu împotriva aderării Bulgariei sau României la Schengen”. El a ținut, însă, să arate, că e nevoie de o actualizare a monitorizării MCV și de o ”lărgire” a misiunii de evaluare pe Schengen, potrivit discursului său din Parlament.

”Nu avem nimic de principiu împotriva aderării Bulgariei sau României la Schengen. Când sunt gata, ele se pot integra. Problema este următoarea. Pentru ambele țări avem nevoie de o actualizare și a evaluării în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV). Acest lucru se face acum pentru România, dar nu și pentru Bulgaria. Aceasta este o problemă”, a spus premierul Mark Rutte.

Lipsesc informații despre modul în care se gestionează returnarea imigranților ilegali

El a reclamat faptul că misiunea de evaluare a experților Schengen nu este completă. Potrivit acestuia, lipsesc informații despre modul în care România și Bulgaria gestionează returnarea imigranților ilegali.

”În al doilea rând, misiunea care are loc în prezent în cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen nu este completă. În prezent, lipsesc evaluările privind Sistemul de Informații Schengen și modul în care sunt tratate returnările. Am discutat pe larg despre aceste aspecte cu președintele Klaus Iohannis când l-am întâlnit săptămâna trecută la Sibiu, când am vizitat trupele olandeze. Ne-am spus unul altuia că vom vedea mai întâi ce reiese din această misiune de evaluare Schengen, în opinia noastră prea limitată. În plus, ne vom uita la ceea ce reiese din evaluarea MCV și împreună vom lua inițiativa față de Comisie în a spune: haideți să completăm rapid această misiune”, a spus premierul Rutte.

”Dacă acele rezultate arată că sunt pregătiți, atunci pot adera. Țările de Jos nu se vor opune, dar atunci țările care aderă la Schengen trebuie să fie și stricte, corecte și angajate. Problema specifică cu Bulgaria este că MCV nu face parte din aceste discuții. De asemenea, sunt multe evoluții la nivel național în Bulgaria pentru că în prezent nu există un guvern în exercițiu”, a mai spus Rutte.

Rezoluția adoptată de Parlamentul Olandei

Discursul său a venit în ziua în care Parlamentul olandez a adoptat o rezoluţie care stipulează că Olanda nu ar trebui să voteze pentru aderarea României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen. Informația a fost oferită de eurodeputata olandeză Sophia in’T Veld, coordonatoarea grupului Renew în Comisia pentru libertăţi civile (LIBE) a Parlamentului European.

Mai precis, moțiunea adoptată de Parlamentul olandez ”solicită guvernului să asigure investigații suplimentare privind supravegherea frontierelor de către România și Bulgaria, pe baza faptului că Țările de Jos analizează cu strictețe și corectitudine funcționarea statului de drept și reducerea corupției și a criminalității organizate în ambele țări, iar până atunci să nu ia măsuri ireversibile”.