Marcela Fota s-a despărțit. Artista a pus capăt relației cu iubitul de 23 de ani: Extremele se resping

Marcela Fota le-a dat de gândit fanilor atunci s-a cuplat cu un tânăr în vârstă de 23 de ani, după decesul soțului. Totuși, cântăreața de muzică populară a apreciat un mesaj pe Instagram, în care se vorbește despre acceptarea și conștientizarea unor lucruri negative în relația cu partenerul.

„Se spune că extremele se atrag, dar se și resping. Important este să ai capacitatea de a accepta atunci când extrema în care te-ai dus de la început te respinge. Fericirea este ca iubirea, nu se forțează, nu se cerșește și nici nu se vânează.

Fericirea se simte, se trăiește, vine de la sine și nu se planifică. Problema este atunci când apare dificultatea de a accepta că nu este locul potrivit în care să rămâi, persoana potrivită lângă care să rămâi sau momentul potrivit. Blocajele apar atunci când înțelegi, știi, conștientizezi, însă rămâi pentru că îți este greu să accepți că este indicat să pleci și sa te detașezi.

Cel mai inteligent lucru pe care un om îl poate face este să plece la timp din orice loc, de lângă orice persoană sau lucru care nu îl face sau nu îl mai face să se simtă fericit(ă)”, este scris în postarea apreciată de Marcela Fota pe Instagram.

Artista a spus anterior că sănătatea ei mintală este foarte importantă

De asemenea, cântăreața de muzică populară a spus cu altă ocazie că sănătatea ei mintală este „foarte importantă”, iar fiul ei nu trebuie afectat de orice face ea.

„Viața are cursul ei, pentru mine întâmplarea soțului meu a fost o lecție de viață și atunci am înțeles că alergătura asta doar pentru a te realiza financiar nu înseamnă totul și sănătatea mea mintală este foarte importantă, pentru ca eu să îi ofer copilului aceeași creștere. Sunt într-o relație. Cel mai important lucru pentru mine suntem eu și băiatul meu. Indiferent de ce aș face eu în această viață, nu las să îl afecteze pe el sub nicio formă”, a spus în trecut Marcela Fota, la Acces Direct.