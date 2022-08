Carmen Negoiță și Cătălin Boboc au decis să o ia pe drumuri separate

În urmă cu puțin timp, Carmen Negoiţă a recunoscut că s-a despărțit de Cătălin Boboc. Chiar dacă, la început, radia de fericire în brațele lui, aceasta a decis că ar trebui să o ia pe drumuri separate.

Vedeta și-a anunțat fanii că s-a despărțit de Cătălin Boboc în cadrul emisiunii „După faptă și răsplată” a Cristinei Șișcanu. Aparent, ruptura lor s-a produs după ce s-au întors de pe Coasta de Azur.

Carmen Negoiță nu a dorit să dea detalii despre motivele care au dus la despărţirea lor, însă, din fericire, aceasta a reușit să treacă cu bine peste aceste momente. În prezent, vedeta dorește să își facă o nouă relație, fiind pregătită să iubească din nou.

Carmen Negoiță a suferit mult după divorțul de soțul ei: „A încercat să se răzbune pe mine”

Vă amintim că aceasta nu este singura despărțire prin care a trecut vedeta. Cu ani de zile în urmă, Carmen Negoiţă a trecut printr-un divorț. Din nefericire pentru ea, Ionuț Negoiță a încercat să se răzbune pe ea deoarece ea a fost cea care a dorit ca relația lor să se sfârșească. Rănit în orgoliu, fostul ei soț i-a făcut traiul amar pentru o perioadă de timp.

„Cred că există prietenie, după divorț, am văzut multe cupluri care au o astfel de relație. Nu este și cazul meu, nu am niciun fel de relație cu fostul meu soț. După divorț, pentru mine a început o perioadă extrem de dificilă, în care el a încercat să se răzbune pe mine pentru că am dorit despărțirea. Am avut niște ani foarte grei…

Fostul meu soț este un om extrem de orgolios, care a luat decizia mea ca pe un afront și a încercat să îmi facă greutăți, inclusiv în legătură cu copiii. Dar toate aceste lucruri m-au călit, m-au făcut mai puternică și m-au ajutat să merg mai departe. Nu regret că am făcut acest pas”, a explicat vedeta.

„Cred că oricât ar fi de greu trebuie să te desparți de niște oameni, de-a lungul vieții, pentru că nu este bine să stai într-un mediu toxic, îți pierzi identitatea, umanitatea, valoarea și acumulezi frustrări pe care este greu să le vindeci.

Fiecare trebuie să știe să își evalueze gradul de fericire și să schimbe lucrurile nocive pentru că viața este destul de scurtă și trebuie să o trăiești înconjurată de oamenii care te fac să te simți bine, să te împlinească din toate punctele de vedere.

Cred foarte mult în ideea de a trăi într-un mediu echilibrat”, a precizat vedeta, în cadrul unui interviu acordat pentru PlayTech.