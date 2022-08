Codrin Ștefănescu, liderul APP, a vorbit în cadrul emisiunii online despre „divorțul” cu Liviu Dragnea, după ce l-a acuzat pe acesta că de 11 luni nu a ajutat partidul Alianța Pentru Patrie deloc. Mai mult, acesta l-a întrebat dacă serviciile îl au în continuare la mână cu ceva.

Codrin Ștefănescu și Liviu Dragnea s-au despărțit oficial

După ce l-a susținut și urmat ani de zile, Codrin Ștefănescu renunță definitiv la fostul său șef, Liviu Dragnea.

„Nu dau foarte multe detalii din casă, însă da, s-a rupt lanțul de iubire dintre mine și Liviu Dragnea. M-au deranjat foarte mult mizeriile mici, iar eu aveam așteptări mari de la el. L-am lăudat ani de zile și am încercat să spăl orice aberație spusă despre el în spațiul public. Am stat lângă el când a fost la închisoare, timp de doi ani și două luni, unde a fost victima propriilor conjuncturi în care oamenii cu care au colaborat l-au băgat acolo.

Când a ieșit de la închisoare, l-am rugat anumite lucruri. Toată lumea a văzut pozele cu el și Coldea și Koveși. El a stat la masă cu sistemul când se făceau listele negre, într-un moment când sistemul ocult tăia și spânzura. Eu a venit tot timpul cu explicații logice pentru a ameliora situația. La prezidențialele din 2019 era clar că dacă nu se face ceva, Soros, prin Dan Barna, pune mâna pe țara asta în mod direct, m-am dus la închisoare și am vorbit cu Dragnea, care mi-a zis să merg să o ajut pe Viorica Dăncilă, chiar dacă ne-a trădat și ne-a înjunghiat.

Ne-am implicat și am introdus-o pe Viorica în turul al doilea pentru a împiedica neo-marxismul să pătrundă de tot în România, iar după am zis să pornim o mișcare naționalistă, chiar dacă asta însemna să avem foarte multe probleme”, a declarat Codrin Ștefănescu în exclusivitate în emisiunea de luni, 29 august.

Lovitură majoră pentru Liviu Dragnea. A anunțat acum: Este o despărțire dură, finală și definitivă

Mai mult, acesta a transmis că el a fost cel care a înființat partidul Alianța pentru Patrie, înainte de ieșirea lui Dragnea din închisoare, însă s-a folosit de notorietatea sa pentru a-l promova.

Acesta îl acuză pe fostul lider PSD că nu s-a implicat deloc în partid în ultimul an de când a ieșit din pușcărie și l-a tot întrebat dacă motivul pentru care nu se implică este faptul că serviciile îl au în continuare cu ceva la mână.

„Am înființat „Alianța pentru Patrie” înainte de ieșirea lui Dragnea din închisoare, dar l-am anunțat public odată cu eliberarea acestuia pentru a ne folosi de notorietatea sa. APP este o mișcare naționalistă care sprijină românii din toate domeniile, în special acelea care nu sunt reprezentate de alte formațiuni politice din țară, iar Dragnea a fost de acord cu asta.

În 11 luni, Dragnea nu s-a implicat absolut deloc în partid și am simțit că ceva nu este în regulă. L-am întrebat atunci dacă a intrat iarăși în vechiul anturaj, dacă îl au cu ceva la mână. Decizia mea este una fundamentată pe informații și am ales să ne despărțim drumurile, chiar dacă unii membri de partid spuneau că doar cu poza lui vor ajunge în Parlament. Dragnea s-a dus la emisiuni și nu a vorbit absolut nimic despre ceea am construit”, a mai spus Ștefănescu.

Mai mult, acesta a recunoscut că cei doi s-au certat, iar acum regretă că l-a susținut și îl consideră un om rău.

„Nu ne-am certat doar pentru propagandă, să se mai audă și de noi câte ceva. ESTE O DESPĂRȚIRE DURĂ, FINALĂ ȘI DEFINITIVĂ! Regret din tot sufletul meu că pe acest om l-am susținut, că am crezut că un om rău se poate transforma într-un om rău! Nu o să dau înapoi cu nimic. Am toate argumentele în acest sens.

Este foarte posibil să-l vedem într-o nouă structură politică pe Liviu Dragnea, căci foarte mulți îl urmează pentru că sunt de părere că doar cu poza lui pe piept vor ajunge în Parlament.

I-am reproșat față în față tot ce am avut de zis și nu a avut nicio reacție”, a mai spus Codrin Ștefănescu.

