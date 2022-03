De atunci și până în momentul de față, a dezvoltat mai multe proiecte din domeniul sănătății, proiecte comerciale sau spații rezidențiale care acumulează un total de 200.000 de metri pătrați de spațiu interior.

”Este o pasiune începută din copilărie. L-am avut ca model pe bunicul meu care lucra ca proiectant. M-au pasionat foarte mult ustensilele lui, compasul, foaia de calc, penița și tușul cu care desena foarte exact planurile pe care le avea de făcut. În adolescență am devenit pasionată de desen, apoi se înțelege. Imediat după ce am ieșit de pe băncile facultății am început să practic meseria. Când ești pasionat și experiența își spune cuvântul deja nu mai vezi partea grea dintr-un proiect”, a adăugat Alexandra despre cum a prins contur pasiunea ei pentru spațiile interioare.

Un proiect umanitar

Proiectul de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului a fost finanțat de mai multe firme prin intermediul Fundației Mereu Aproape. Mobexpert, Transgaz, Cec Bank sau Altex sunt câteva exemple dintre cei care și-au adus aportul cu mai mult de jumătate de milion de euro ca acest ambulatoriu să prindă contur.

Designerul a mizat în acest caz pe atmosfera de basm, prin personajele aduse în prim-plan, culorile vivace și mobilierul cu forme circulare, copiii se vor deconecta de la stresul care îi cuprinde în mod normal în situațiile de acest fel. În sala de așteptare stă simbolul ocrotitor al mamei și copilului, girafa și puiul ei. Astfel copiii vor ști că nu li se poate întâmpla nimic rău.

”Suprafața proiectului este de peste 800 metri pătrați, cuprinzând 6 grupuri sanitare, 18 încăperi, și anume, toate cabinetele medicale, 2 săli de așteptare, recepție și o sală de depozitare a deșeurilor medicale. Proiectul a presupus un șantier de complexitate mare, având în vedere că am lucrat într-un spațiu construit în urma cu peste 70 de ani, în care am refăcut toate finisajele, instalațiile sanitare dar și cele medicale, conform normelor actuale si a fluxului epidemiologic”, a precizat Alexandra în legătură cu munca pe care a depus-o pentru cel mai amplu proiect al său.

Confort psihic pentru micuți

Atât sala de așteptare care poartă în mijlocul ei o oază de jucării pentru micuții care își așteaptă rândul la consultația medicală cât și cabinetele medicale sunt gândite în așa fel încât să le ofere copiilor tot confortul de care au nevoie.

”Fiecare cabinet are o abordare unică. De exemplu, la cabinetul de explorări funcționale am abordat în mare parte culoarea verde. Această culoare atenuează starea de tensiune, nervozitate sau de frică, mai avem un alt cabinet, cel de oftalmologie, aici am folosit galbenul, culoare care stimulează activitatea cerebrală și ajută la concentrare”, a recunoscut Alexandra, în contextul în care starea psihică a micuților este foarte importantă pentru trecerea peste boală.

Alexandra mizează pe eleganță în celelalte proiecte ale ei. Experiența unor facultăți importante din țară, precum Facultatea de Vest din Timișoara și Universitatea din București au ajutat-o în a-și definitiva propriul stil care acum contribuie la binele societății în care trăim.

”Am avut plăcerea de a crea un concept unic în Romania si a da o nouă înfățișare Ambulatoriului de la Institutul National pentru Sănătatea Mamei si Copilului Alessandrescu Rusescu din București, finanțat de Fundația Mereu Aproape”, a conchis Alexandra.