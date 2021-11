Cercetătorii arabi transmit că reinfectările cu COVID-19 sunt rareori cazuri cu adevărat severe, mai ales pentru persoanele vaccinate. Recent s-a mai aflat că șansele de a dezvolta o formă severă au fost cu 88% mai mici pentru persoanele aflate la a doua infecție cu virusul.

Studiu important privind reinfectările cu COVID-19

Cercetătorii din Qatar au comparat datele a 1.304 de persoane care s-au reinfectat pentru a doua oară cu SARS-Cov-2 cu 6520 de persoane infectate cu virusul pentru prima dată. Aceștia au descoperit că șansele de a dezvolta o formă severă cu COVID-19 au fost cu 88% mai mici pentru persoanele aflate la a doua infecție, se arată într-un studiu publicat în The New England Journal of Medicine.

Spitalizările la pacienții reinfectați sunt semnificativ mai mici în comparație cu pacienții infectați pentru prima dată, mai arată informațiile descoperite de cercetători.

„Aproape toate reinfecțiile au fost ușoare, probabil datorită memoriei imune”, a transmis dr. Laith Jamal Abu-Raddad de la Weil Cornell.

În același timp, riscul de îmbolnăvire severă la persoanele care fuseseră infectate înainte a fost de doar aproximativ 1% din riscul asociat cu infecțiile inițiale, au mai estimat oamenii de știință.

Nu este clar cât de mult ar dura protecția imună împotriva reinfectării severe, au observat aceștia. Dacă va dura mult timp, speculează ei, ar putea însemna că pe măsură ce coronavirusul devine endemic, infecțiile ar putea deveni ”mai benigne”.

Deces teribil în România din cauza COVID-19

O tânără de 28 de ani din Bihor, nevaccinată și fără comorbidități, a murit din cauza COVID-19, decesul acesteia fiind anunțat marți de către autorități. În ultima zi, în România au fost raportate 147 de decese (69 bărbați și 78 femei), din care 17 anterioare intervalului de referință.

Dintre cele 147 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 1 la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 la categoria de vârstă 40-49 ani, 13 la categoria de vârstă 50-59 ani, 38 la categoria de vârstă 60-69 ani, 46 la categoria de vârstă 70-79 ani și 41 la categoria de vârstă peste 80 ani.

144 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități. Din totalul de 147 pacienți decedați, 132 erau nevaccinați și 15 vaccinați. Cei 15 pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40-49 ani și peste 80 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.

În ceea ce privește decesul de la categoria de vârstă 20-29 de ani, autoritățile spun că este vorba despre o tânără de 28 de ani din județul Bihor, nevaccinată și fără comorbidități.