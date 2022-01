Universitatea Ben Gurion (BGU) din sudul Israelului vine cu vești încurajatoare pentru persoanele care suferă de cancer. Conform cercetătorilor israelieni, în celulele umane a fost descoperit un sistem biologic de control care inhibă dezvoltarea cancerului, informează agenţia Xinhua.

De menționat este faptul că descoperirea făcută în Israel ar putea schimba multe lucruri în cazul acestor pacienți și totodată, ar putea conduce spre o nouă clasă de medicamente oncologice mai eficiente, a notat BGU.

Un studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), un jurnal ştiinţific multidisciplinar în care sunt publicate cercetări revizuite de alţi oameni de ştiinţă, arată că oamenii de ştiinţă au descoperit funcţia biologică a unei peptide ce acţionează ca inhibitor al enzimei protein-kinază.

Mai exact, potrivit cercetătorilor, sute de enzime protein-kinază umane trimit semnale în celulele care le controlează destinul. În ceea ce privește rezultatele acestor semnale, în cazul în care kinaza transmite instrucţiuni unei celule canceroase să se dividă şi să se reproducă, blocarea kinazei va încetini proliferarea celulelor canceroase.

Pentru a-și confirma descoperirea, cercetătorii din Israel au folosit șoareci și celule umane, iar în urma studiului s-a confirmat faptul că peptida examinată inhibă supravieţuirea celulelor canceroase, dezvoltarea tumorii, invazia şi metastaza.

Cercetătorii precizează că noua descoperire este extrem de importantă în contextul în care poate duce și la alte descoperiri pentru a pune capăt acestei boli necruțătoare.

”Acum, ştiind că cel puţin unele peptide au o funcţie biologică, putem să începem să descoperim rolurile multor altora”, au notat cercetătorii care au efectuat studiul.

Numărul bolnavilor de cancer continuă să crească

Amintim faptul că situația bolnavilor de cancer este una extrem de dificilă, iar pandemia de coronavirus a amplificat-o. Dr. Ryan Cole, de la o clinică specializată din Idaho preciza că atât în România, cât și în alte țări, numărul persoanelor care sunt diagnosticate cu cancer crește, în condițiile în care, din cauza regulilor impuse în spitale pentru bolnavii de COVID, aceștia nu ajung să fie diagnosticați la timp.

„Unul dintre aspectele dificile pe care am incercat să-l lămuresc ține de cat de multi oncologi, doctori care trateaza cancerele, discuta despre aparitia acestui extrem de bizar fenomen care este in derulare. Acest subiect a aparut saptamana trecuta cand discutam cu avertizoarea de integritate Deborah Cnrad. Dansa a adus in discutie acest subiect si iata despre ce este vorba, ca sa va aduceti aminte:

Am discutat cu cativa oncologi care nu inteleg ce anume se intampla cu atat de multi pacienti aflati in remisie, la care se produc recaderi canceroase „peste noapte”. Unul dintre doctori a facut legatura si a intrebat intr-un sfarsit: „V-ati vaccinat?” Si acum incep sa intrebe: „V-ati vaccinat?”, pentru ca e in crestere numarul lor, incepe sa arate rau.

Toate aceste cazuri se inmultesc rapid. Unul dintre aspectele pe care am remarcat ca l-ai declarat este ca ai constatat o crestere a numarului de pacienti cu cancer”, spunea medicul recent.