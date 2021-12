„În televiziune întotdeauna avem fie Crăciun, fie Revelion, fie Paște, fie 1 Mai. Cei de acasă trebuie să știe, de când sunt la Kanal D, practic este al doilea an în care am avut liber de Crăciun și am liber și de Revelion, nu mi s-a mai întâmplat, mă acomodez cu chestiunea asta. Noi lucrăm la foc continuu”, a spus Denise Rifai, potrivit Cancan.

Prezentatoarea TV petrece Crăciunul alături de familie.

„Mă bucur mult că sunt acasă, că suntem sănătoși în acest context pandemic atât de dificil și, sincer, cred că mi-ar plăcea să avem puțină zăpadă! O să fiu cu mama, cu ai mei!”, a spus Denise Rifai.

Ce o întristează pe Denise Rifai în perioada Crăciunului

Denise Rifai s-a întristat când a venit vorba despre bunica sa. Prezentatoarea TV a recunoscut că pierderea bunicii este un subiect dureros pentru familia sa. Aceasta a povestit mai multe amintiri din copilărie.

„În toată această perioadă ascult în mașină doar colinde. Când spun Crăciun mă gândesc la cozonacul pe care îl făcea bunica mea, ce astăzi nu mai este printre noi și este foarte dureros subiectul ăsta, chiar dacă au trecut mulți ani de atunci, iar cea mai frumoasă amintire a mea este legată de Moș Crăciun.

Cred în Moș Crăciun și astăzi, o să îl aștept întotdeauna. Am avut întotdeauna parte de un Moș care îmi aducea și bradul și cadourile și întâlnirea mea cu Moș Crăciun era evenimentul acela fabulos al fiecărui Crăciun!”, a spus Denise Rifai.

Momentul care i-a marcat copilăria prezentatoarei TV

“Neplăcutul eveniment s-a întâmplat în clasa întâi. Unul dintre colegi mi-a zis că nu există Moș Crăciun, am fost foarte supărată! Cumva, în sinea mea, așteptam să vină informația asta, pentru că am fost o tipă foarte curioasă de mică.

O dată, la un moment dat, am găsit bradul pe balcon! Foarte trist a fost, pentru că m-am simțit a nimănui!”, a spus Denise Rifai.