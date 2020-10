Denise Rifai face o mutare bombă și îl provoacă direct pe Klaus Iohannis. Este alertă maximă la Cotroceni mai ales că, dacă provocarea aruncată de jurnalista de la Kanal D s-ar concretiza, atunci ar fi evenimentul anului.

Trebuie amintit că Denise Rifai a debutat pe 6 octombrie la Kanal D cu emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, iar prima sa invitată a fost cea mai controversată femeie din mediul politic din România, Elena Udrea. Marțea viitoare îi va veni rândul Vioricăi Dăncilă.

Într-un interviu acordat click.ro, cunoscuta vedetă a spus pe cine își dorește în mod special să ia la întrebări?

„Îmi doresc mult să îl am ca invitat pe președintele României, Klaus Iohannis”, a răspuns categoric Denise Rifai.

În interviul amintit ea a dat mai multe detalii legate de viața sa de jurnalist dar și amănunte legate de viața amoroasă. Întrebată cum a primit propunerea de a face parte din echipa Kanal D, Rifai s-a declarat foarte bucuroasă că un post de televiziune generalist aduce pe piața media din România acest format internațional de mare succes, „40 de întrebări”.

„Rezultatul este unul excepțional, veți vedea interviuri revelatoare, personalități din diferite domenii care fac dezvăluiri în premieră. Pe parcursul celor 40 de întrebări, invitații vor rămâne fară „machiaj”, pentru că răspunsurile lor îi vor ajuta pe cei de acasă să își facă o imagine cât mai aproape de realitate asupra acestora”, a spus ea.

Ea a recunoscut că a avut invitați care au enervat-o extrem de tare.

„Da, din păcate, au existat invitați care m-au surpins neplăcut, m-am trezit în postura în care am fost jignită public… I-am dat afară din emisie. Sunt personaje care nu ar trebui să aibă un mandat de demnitar”, a punctat ea.

Ea a fost întrebată și dacă s-a gândit să intre în politică.

„M-am gândit să intru în politică și sunt foarte onorată că am primit mai multe oferte în acest sens. Am refuzat de fiecare dată, pentru că îmi iubesc profesia de jurnalist, încă nu am dat totul aici și nu aș trece în acest moment de cealaltă parte a baricadei. Din postura de jurnalist mă interesează tot ce se întâmplă în mediul politic. Sunt conectată și implicată, pentru că îmi place ceea ce fac și pentru că îmi pasă de cum merge societatea românească. Nu exclud ca, la un moment dat, să intru în politică, cu gândul de a schimba lucrurile în bine”, a conchis Rifai.