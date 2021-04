Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Denise Rifai critică aspru USR-PLUS pentru maniera în care a gestionat demiterea lui Vlad Voiculescu. Mai exact, prezentatoarea tv susține că premierul Florin Cîțu a luat cea mai bună decizie și susține că dacă ar prelua funcția de ministru interimar al Sănătății, România ar fi în siguranță.

Totodată, aceasta susține că USR PLUS este paritdul care ”a aruncat România în aer în plină pandemie” și mai adaugă că acesta este rezultatul înțelegerilor cu PNL.

„Florin Citu va fi cel mai bun ministru interimar al sanatatii pe care l-am avut vreodata! Pentru situatia Actuala in care partiduletele USRPLUS au aruncat Romania in aer, Florin a luat cea mai buna decizie si rezultatele se vor vedea imediat!

Este un tip clar la minte, ordonat si precis si va face tot ce trebuiau sa faca, dar au preferat sa fuga, micii politicieni de la USRPLUS.

Cat tupeu sa ai sa arunci Romania in aer in plina pandemie COVID ?????! Asa se intampla cand ai 15% din voturile romanilor in buzunar si un partid mare ca PNL iti da atatea ministere pe mana”, a scris Denise Rifai pe Facebook.

Florin Cîțu poate demite câți miniștri dorește

Prezentatoarea tv mai susține că nu îi este teamă pentru următoarele decizii și se arată convinsă de faptul că Guvernul Cîțu va rămâne în picioare. Totodată, Denise Rifai subliniază faptul că ultima mișcare făcută de USR PLUS demonstrează nepăsarea partidului față de viețile românilor.

În ceea ce privește demiterea lui Vlad Voiculescu, prezentatoarea tv susține că premierul țării poate demite câți miniștri dorește, în funcție de probleme existente. Aceasta a mai adăugat că speră ca USR PLUS să se retragă cu totul de la Guvernare după situația creată.

„N am de gand sa ma enervez cu alte cateva miscari politice care nu aveau ce cauta, insa pentru situatia data, cu Florin Citu acolo, 45 de zile putem sta linistiti ca Romania si mai ales Sanatatea e condusa!

Si pentru cei care striga pe la colturi, sa stea linistiti. Guvernul va ramane pe pozitii, sub acelasi sef.

Rusine USRPLUS! Si nu cu amenintari ar trebui sa va ocupati! In aceste zile, abia, ati aratat unei Romanii intregi cat de fapt va pasa de romani!

Ps. Premierul poate demite cati ministri vrea! Cate unul pe zi, de exemplu!

Ps2. Iresponsabili si Imaturi si INAPTI pentru orice functie politica in statul roman sunt exact micii politicieni de la USRPLUS. Doamne ajuta poate noaptea e un sfetnic bun si maine ne anunta ca se retrag cu totul de la Guvernare”, mai scrie Denise Rifai.