Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, jurnalista Denise Rifai se arată revoltată de faptul că, în mijlocul celei mai grele perioade cauzate de pandemia de COVID-19 în România, autorităţile discută despre creşteri de pensii şi alocaţii.

Cu toate că ministrul de Finanţe recunoaşte că „niciun Guvern în lumea normală la cap” nu are de gând să crească acest tip de cheltuieli în perioada pandemiei, România va încerca totuşi, mai scrie Rifai. Vom „găsi totuşi vreun Guvern în ţara asta care să gândească şi altfel decât oportunist şi populist”, se întreabă siderată jurnalista.

România se află în prezent cu cheltuielile întinse la maximum şi nu ar trebui ca Guvernul să recurgă la aceste majorări, promise „cândva, la mişto” de către PSD, „din nişte bani pe care în fapt nu i-am avut niciodată”. În încheiere, Denise Rifai subliniază că, deşi nu este un lucru plăcut, România trebuie să uite de creşterile de pensii şi alocaţii până când nu depăşeşte criza COVID.

Mesajul integral postat de Denise Rifai pe Facebook

„Eu cred ca nu aud bine!!!!

Deci, noi abia de acum incolo intram in cea mai grea etapa cauzata de Covid19 si in loc sa vorbim de pachete economice concrete pentru a mai atenua din foametea si pierderile economice ce vor veni negresit si in loc sa vedem finantari suplimentare in sectorul medical, la noi se Vorbeste acum de Crestere de Pensii si Alocatii????! Firav ce e drept, dar se vorbeste !!!!!!

Il tot aud pe ministrul de finante cum incearca sa explice ca niciun guvern in lumea normala la cap nu creste cheltuielile de tipul acesta in plina pandemie si expansiune Covid19, insa noi totusi o sa incercam aceste majorari.

Mai oameni buni, dar om gasi totusi vreun Guvern in tara asta care sa gandeasca si Altfel decat oportunist si populist???!

Noi suntem in buza unei foarte mari necunoscute. Nu stim cat de urat si de greu se va termina perioada asta. Suntem cu cheltuielile intinse la maximum si Guvernul se apuca sa faca majorari ca asa a promis candva, la misto, psd ul, din niste Bani pe care in fapt nu i am avut niciodata!

Eu nu mai inteleg nimic. Si nici nu vreau sa aud de cresteri de pensii si de salarii pana ce nu terminam de traversat perioada asta!

Stiu ca nu e placut ce zic, insa Romania chiar trebuie trecuta prin criza asta Covid cu prudenta si responsabilitate!”, scrie Denise Rifai în mesajul de pe pagina sa de socializare.

Ce a declarat Florin Cîţu, miercuri seară, despre creşterea pensiilor



„Sunt sigur că nu va fi o creștere care să pună în pericol bugetul nici pentru anul acesta, nici pentru anii viitori, poate două-trei puncte procentuale în plus față ce vine de la Ministerul Finanțelor”, a adăugat șeful Finanțelor.

El a confirmat că va fi vorba de o majorare a pensiilor cuprinsă între 10% și 15%, de la 1 septembrie.

Întrebat dacă guvernul gândește o eșalonare a pensiilor, după modelul alocațiilor, Florin Cîțu a spus că se discută și acest lucru. „Vom prezenta, pentru că aici legea pensiilor introduce și alte elemente. Începând cu 1 ianuarie va trebui să modificăm mai multe lucruri, dar da, vom avea și acolo o eșalonare”, a declarat ministrul Finanțelor.

Florin Cîţu a mai transmis că Executivul va încerca să dubleze alocaţiile pentru copii într-un timp foarte scurt, în condiţiile în care va fi o majorare între 15% şi 20% de la 1 august, urmată de o alta, mai substanţială, de la 1 ianuarie 2021 şi încă una anul viitor.