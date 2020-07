Din această toamnă, Denise Rifai se alătură echipei Kanal D și este pregătită pentru o nouă provocare, cu un proiect unic pe piața românească.

„Decizia de a ma alatura echipei Kanal D a venit imediat ce am descoperit formatul emisiunii pe care o voi realiza. Am spus <Da!> cu tot sufletul si asta pentru ca eu cred foarte mult in proiectul in care voi fi implicata. Va fi un produs unic pe piata media din Romania. In momentul acesta, nu va pot oferi mai multe detalii despre emisiune, dar pot sa va spun ca eu voi ramane aceeasi Denise Rifai”, a declarat jurnalista.

Într-o postare pe Facebook aceasta anunță proiectul și promite telespectatorilor că o vor revedea în curând.

„Si Acum, TADAAAAM !

Siiiiiii Sa ne vedem cu bine, Caci Avem Treaba Multa!

Ps. Va astept pe toti sa-mi fiti Alaturi si Va promit ca este cel mai spectaculos proiect media al anului!

Ne vedem Curand!”, a transmis Denise Rifai pe pagina sa de Facebook.

Fost prezentator de radio, reporter, apoi prezentator, moderator si realizator de emisiune de stiri si talk-show, Denise Rifai a fost timp de aproape noua ani, unul dintre cei mai vocali jurnalisti si moderatori de la Realitatea TV. A realizat interviuri cu cele mai importante figuri ale scenei publice romanesti si a tinut de multe ori primele pagini ale ziarelor prin temele lansate in spatiul public.

La postul Kanal D aceasta va prezenta o emisiune cu totul specială pentru telespectatorii din România. Postul transmite că vor reveni cu noi detalii în scurtă vreme despre emisiune.