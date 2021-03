Denise Rifai a spus tot! Adevăratul motiv pentru care și-a dat demisia de la Realitatea: A fost cea mai mare rană

Denise Rifai, realizatoarea emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la Kanal D, a oferit un interviu pentru fanatik.ro în care abordează mai multe teme, printre care și plecarea sa de la Realitatea. Ea a precizat că s-a implinit un an de când nu mai face parte din familia Realitatea și a explicat că a plecat din cauza unei schimbări a politicii editoriale. Ea își amintește că acest lucru se întâmpla la începutul lunii martie 2020, atunci când în Parlament se vota Guvernul Florin Cîțu.

”În cadrul conducerii postului a fost schimbată politica editorială. A avut loc o schimbare abruptă, care mi-a fost comunicată la telefon. Era ziua de joi, 12 martie, anul trecut. Țin minte că în Parlament se vota Guvernul Florin Cîțu. Am luat decizia pe loc. În acea seară am avut ultima emisiune acolo, și știam acest lucru.”, spune Denise Rifai.

Denise Rifai a mai spus că în cadrul ultimei sale emisiuni la Realitatea a intrat în platou și a făcut câteva poze pentru a nu uita locul unde a lucrat atâta timp. Ea a mai precizat că acel moment a fost extrem de dureos pentru ea, având în vedere că emisiunea ”Legile puterii” a fost creată chiar de ea.

”Îmi amintesc că am intrat în platou și am făcut câteva poze, ca să-mi rămână în memorie. „Legile puterii” a fost o emisiune creată de mine. A fost un concept al meu… Acel moment, al demisiei, a fost cel mai dureros din viața mea.”, mai spune jurnalista.

În cadrul interviului, aceasta a fost întrebată dacă a fost amenințată atunci când i s-a comunicat noua politică editorială. Jurnalista a precizat că nu s-a pus problema de o amenințare și că a înțeles că nu există loc de negociere în ceea ce privește noua politică editorială.

”Nu, nici pe departe. Nu se poate vorbi despre așa ceva. Doar mi-a fost comunicată decizia privind noua politică editorială, am înțeles că nu există loc de negociere și am luat o decizie.”, spune Denise Rifai.

Întrebată ce înseamnă, de fapt, noua politică editorială, ea a spus că nu va da mai multe detalii pentru că echipa de jurnaliști de la Realitatea este unită, cu bune cu rele. Denise Rifai a precizat că nu vrea să vorbească de rău locul care a format-o și pe care-l iubește atât de mult.

”Sunt detalii pe care nu le voi divulga niciodată, pentru că noi, Realitatea, am fost o entitate, cu bune și cu rele. Așa se întâmplă în viață, mai ales într-un asemenea sistem aflat în timpul unor schimbări, dacă tu, ca jurnalist, nu ai același tip de abordare. N-o să mă apuc eu, acum, să vorbesc urât despre locul în care am muncit, în care m-am format și pe care îl iubesc atât de mult.”, a spus Rifai.