Mai precis este vorba despre Anamaria Gudu, cea care prezenta matinalul de weekend de la Antena 1. Plecarea sa a fost anunțată print-o postare pe Instagram, ulterior decizia fiind confirmată de către jurnalistă pentru paginademedia.ro.

”1Martie este, in acest an, pentru mine inceputul anotimpului frumos, dar si un nou inceput pentru viata mea profesionala. Mi-am salutat cu mult drag toti colegii, care ma suna si imi scriu in continuu, de ieri incoace si le multumesc pentru sustinere si urari!!!

Am cunoscut oameni dedicati profesiei lor, cu bun simt, cu simtul umorului, oameni cu care am multe in comun, oameni cu care voi pastra mereu legatura, pentru ca mi-au intrat la inima!Va salut si pe voi, telespectatorii, care m-ati laudat sau criticat, uneori! Toate mesajele voastre au fost constructive si va multumesc!

Unde ma veti putea urmari de acum incolo, vă voi anunta la momentul potrivit!

Pregatesc un proiect minunat, care vă va incanta si pe voi, cu siguranta!

Love,

Anna”, este mesajul postat de către aceasta pe pagina personală de Instagram.