Cunoscuta jurnalistă Denise Rifai a apărut pentru prima dată la TV după ce și-a dat demisia de la Realitatea Plus. Fosta moderatoare a emisiunilor „Jocuri de putere” și „Legile puterii” a mărturisit că mașinațiunile politice din spate au determinat-o să facă pauză.

Invitată la Teo Show

Vedeta a fost invitată la Teo Show, unde a vorbit despre perioada în care a fost absentă de pe micul ecran. Plecarea ei de la Realitatea Plus s-a suprapus la fix cu pandemia de coronavirus, lucru pe care prezentatoarea îl consideră un noroc. Denise Rifai a fost întrebată de Teo Trandafir, care i-a fost profesoară, de altfel, la școala de televiziune, dacă a ajutat-o în carieră imaginea de femeie dură și dacă este așa și în realitate, potrivit Fanatik.ro.

„Eu sunt aia care pun întrebări. Fără să vreau am devenit intimidantă. Omul de acasă așteaptă și trebuie să pun întrebările. Nu sunt dură, dar nici nu vreau să le arăt că nu sunt dură”, a explicat Denise.

Ce emisiune ar vrea să prezinte

Jurnalista a vorbit și despre revenirea în presă și spune că e vorba doar de o pauză. „Am luat puțină pauză. Norocul meu a fost că s-a întâmplat acum cu coronavirusul. E doar o pauză. Nu pot să am atâta treabă încât să nu mă întorc în televiziune”, a mai spus jurnalista. Fosta moderatoare a spus că schimbările editoriale de la Realitatea Plus au determinat-o să se retragă: „Câteodată, editorial vorbind, se mai plimbă lucrurile. Am zis că trebuie să mă opresc puțin ca să pot fi din nou eu”.

Vedetei i-ar plăcea să prezinte emisiuni în genul celor care au făcut-o celebră. Denise a spus că i-ar plăcea, totuși, să prezinte un show în care să îi pună pe oamenii politici în situații în care nu au mai fost văzuți. Acesta ar fi unul din proiectele sale de suflet.