”Partea neplacuta e ca, pana pe 15 mai, mai sunt totusi cam 3 saptamani. Si ca rata de mortalitate in Romania a ajuns deja la 5%. Ceea ce e mult si e ingrijorator! Si, DA! Scolile TREBUIE SA RAMANA INCHISE DUPA 15 mai!”, a început Denise Rifai mesajul de pe Facebook.

Jurnalista consideră că școlile trebuie să rămână închise și după 15 mai

”Sau in tot cazul, macar in randul copiilor din clasele primare. Clasa a 8-a, ca e an terminal, si poate si liceele; acolo sunt totusi Adolescenti, care macar constientizeaza Cum trebuie purtate mastile.



In randul celor mici insa, va fi un dezastru! Si un pericol extraordinar de mare de raspandire a virusului, cu o viteza Ametitoare. SCOLILE TREBUIE SA RAMANA INCHISE! Stiu ca Nu e placut ce spun, insa pierderile ar putea fi mult prea mari, inclusiv aceasta izolare ar putea fi in van!

E nevoie de mult mai mult timp pt ca virusul sa poata fi izolat si trebuie sa protejam copiii, profesorii, bunicii si parintii. Si cand simtim ca ne sufocam de nervi, sa ne amintim numai ce s a intamplat in Italia! E o masura dura mentinerea scolilor inchise, dar e mult mai putin dura fata de nr mortilor pe care i am putea vedea, altfel!”, a mai scris aceasta.

Gestul lui Iohannis de a purta mască este nelalocul lui

”Cumva nelalocul lui, gestul de imagine al presedintelui, cu masca pe chip. Noi, restul, suntem Satui de mastile astea deja! Le stim Gustul si Mirosul. Sunt aceleasi masti despre care, atunci cand ne spuneau ca Sars Cov 2 este doar un guturai, ne spuneau ca Nu ajuta. 🙂

Ca acum sa aflam, chiar din gura lui Iohannis, ca dupa 15 mai, masca de protectie va egala declaratia pe proprie raspundere, de astazi. Adica va deveni Obligatorie!!! Va dati seama ca purtarea mastii a fost, deci, obligatorie in permanenta! Si atunci cand Ei ne spuneau ca “nu ajuta”, si Acum, si dupa 15 mai!

Nu o declara oare “obligatorie” inca, caci o mai fi nevoie de niste timp sa vina firmele Potrivite cu Mastile la noi in tara???!”, a continuat jurnalista.

”E ca și cum nu am purta nimic”

”Si mai e bineinteles un mare subiect! In ministerele statului, angajatii primesc Cate O masca pe saptamana. Una! Ce sa faci cu o Masca pe saptamana? Sa ne amintim. Masca e utila doar atunci cand e folosita O data si, dupa 3-4 ore de purtat, este Inlocuita. Atat. In rest, daca masca e purtata una pe saptamana, e ca si cum n am purta nimic! 🙂”, a mai spus Denise Rifai.

”Bun. Si revenind la intrebarea centrala a acestei postari! Ce facem totusi Pana pe 15 mai????

Caci totusi avem in fata Alte 3 saptamani!

Ce se va intampla cu romania in urmatoarele 3 saptamani ???! Ne raspunde Cineva?”, a fost mesajul jurnalistei.