Denise Rifai a dat lovitura! Dezvăluirea momentului la „40 de întrebări”

Astfel, Ana Morodan a fost nevoită să răspundă la mai multe întrebări în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Printre altele, vedeta a vorbit și despre sumele de bani pe care le încasează.

Totuși, aceasta a evitat să ofere o sumă fixă și a subliniat că „totul are un preț” iar ea își permite „cam tot”. „Mi se pare contrar creșterii mele să vorbesc despre sume fixe, câți bani am sau cât costă bijuteriile mele la televizor”, a subliniat invitata Denisei Rifai.

„Pot să-mi cumpăr cam tot ce-mi doresc, inclusiv liniștea. Totul are un preț trebuie doar să știi cum să negociezi”, a mărturisit fosta avocată în cadrul emisiunii de la Kanal D.

„O să refuz să răspund, pentru că nu contest ce fac ceilalți invitați sau celelalte femei, mi se pare contrar creșterii mele să vorbesc despre sume fixe, câți bani am sau cât costă bijuteriile mele la televizor. Nu vreau să frustrez pe nimeni. În plus, acum sunt antreprenor, am multe businessuri online.

Fac niște bani mulțumitori pentru mine, care îmi doresc să fac bani, nu niște bani. Bani care îmi sunt ok pentru mine. Eu vreau să fac bani mulți. Să zicem că pot direct să merg de la această emisiune la aeroport, să plec la Paris la Ritz și să stau acolo două zile și să nu ies din cameră”, a declarat Ana Morodan.

Ana Morodan spune că muncește mult pentru a face bani

De asemenea, aceasta a spus și că muncește mult tocmai pentru a face bani. „Principiul meu în viață e că mai bine plângi într-o mașină scumpă decât pe o bicicletă”, a subliniat Ana Morodan.

„Pot să-mi cumpăr cam tot ce-mi doresc, inclusiv liniștea. Totul are un preț trebuie doar să știi cum să negociezi. Principiul meu în viață e că mai bine plângi într-o mașină scumpă decât pe o bicicletă. Dacă tot avem de plâns că viața înseamnă și sus, și jos, dacă e să plâng, eu trebuie să plâng în lux”, a mai dezvăluit Ana Morodan în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, de la Kanal D.