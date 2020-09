Așadar, deputatul liberal Lucian Heiuș a demisionat din funcția de președinte al PNL Hunedoara. Anterior, Nicolae Robu și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al Partidului Național Liberal Timiș.

Dan Bobouțanu a fost reales

Dan Bobouţanu (PSD) a fost reales în funcţia de primar al municipiului Hunedoara, arată primele rezultate parţiale, oferite de reprezentanţii PSD şi confirmate de acesta. Dan Bobouţanu se va afla la al doilea mandat.

„Alegerea Corectă… Acasă, la Hunedoara a fost făcută de dumneavoastră, cetăţenii oraşului nostru! Votul zdrobitor dat de dumneavoastră, in favoarea echipei mele, ne responsabilizeaza si ne determină sa declaram… Cred ca Hunedoara si cetăţenii ei nu vor mai pierde niciodată!”, a anunţat Dan Bobouţanu.

Robu a explicat cum vede alegerea timișorenilor

Fostul primar al Timișoarei este de părere că timișorenii doresc altceva și le respectă decizia. Acesta a mai subliniat că este mulțumit de ceea ce a lăsat în urmă.

„Nu am decât să o respect. Înseamnă că oferta mea de dezvoltare în forță a orașului, așa cum s-a întâmplat pe parcursul celor 8 ani, nu a fost pe placul timișorenilor.

Doresc altceva, e dreptul domniilor lor, eu sunt împăcat, sunt mândru de ce las în urma mea, orașul este schimbat radical, tocmai prin această abordare în forță. (…) Dacă timișorenii își doresc altceva eu le respect opțiunea”, a declarat Nicolae Robu la B1 TV.

La aceeași televiziune, Nicolae Robu a fost întrebat unde consideră că a greșit. Acesta a răspuns că probabil a greșit atunci când a decis să intre în politică.

„Probabil că am greșit când am intrat în politică. Am crezut că se poate face și alt gen de politică, decât ceea ce se vede. Eu chiar am avut o abordare total diferită. Este o filă încheiată din viața mea, îmi voi continua viața cu alte preocupări”, a explicat el.