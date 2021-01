Scandal imens încă de la începutul anului la Europa Liberă România. După „decapitarea” lui Vladimir Tismăneanu, a urmat o nouă demisie de răsunet în instituție. Este vorba despre Andrei Luca Popescu. Acesta și-a anunțat plecarea prin intermediul unei postări pe o rețea de socializare.

Plecare cu scandal de la Europa Liberă

Se țin scai scandalurile de Europa Liberă România. Acum a venit rândul lui Andrei Luca Popescu să plece in instituție și să lanseze acuzații grave la adresa conducerii. Tocmai și-a anunțat demisia. „Din ianuarie, colaborarea mea cu Europa Liberă România a încetat. Din păcate, au fost doi ani dintre cei mai toxici din punct de vedere uman și dezamăgitori profesional pentru mine.

În niciun caz din cauza „brandului” Europa Liberă, care stă la loc de cinste de niște decenii mult mai încărcate istoric ca acum. Dar așa se întâmplă când vii cu mari speranțe și visuri de răsturnat norii într-un proiect nou, menit să fie modern, iar apoi vezi că fructul e de fapt putred sau de-a dreptul mumificat, pe alocuri, în gândire și practici. Sau când persoane pe care le respecți și le consideri profesioniste te dezamăgesc crunt.

Este locul din care plec cu cel mai amar gust în 15 ani de presă, nu doar pentru modul agonizant și lipsit de franchețe în care s-a dorit să aibă loc despărțirea, ci mai ales pentru că aici am simțit cel mai acut câteva lucruri, valabile din păcate, mai mult sau mai puțin, în întreaga presă câtă o știu eu”, a scris pe facebook Andrei Luca Popescu.

Vladimir Tismăneanu, îndepărtat de la Europa Liberă

Secția română de la Radio Europa Liberă este condusă de Elena Vijulie Tănase, soția lui Stelian Tănase. Ea a decis recent și întreruperea colaborării cu Vladimir Tismăneanu.

„De cele mai multe ori, nu contează cât și cum faci treabă, nu contează calitatea produselor tale, nu contează bunele tale intenții. Contează doar să știi să dai din gură frumos, să nu contrazici șefimea (mai ales când șefimea și-a depășit grav limitele competențelor) și să te poziționezi oportun în raport cu mișcările și intrigile „de birou” sau „corporate”. În principal, nu contează marfa livrată de tine, contează mai ales PR-ul personal.

Și, mereu, întotdeauna, pentru eternitate, să nu-ți contrazici șefii, indiferent de cât de inepți ar fi ei. O ecuație pe care eu unul nu mă pricep să o rezolv.Acum, consider că Europa Liberă România se află la momentul în care a sărit din lac în puț.

Urez succes în continuare noii echipe, sunt acolo oameni valabili și buni profesioniști, dar și persoane despre care poți să îți pui niște semne de întrebare sau chiar să îți dai liniștit câteva palme în cap. Măcar de mirare, dacă nu de admirație Dar, că tot e o urare în pas cu vremurile, noi să fim sănătoși. Eu o iau de la capăt într-un nou proiect, care va scoate capul în lume când va veni vremea”, mai afirmă Popescu.

Scandal la plecarea lui Tismăneanu

La începutul lunii decembrie 2020, politologul Vladimir Tismăneanu, fost preşedinte al comisiei prezidenţiale care a redactat în 2006 raportul de condamnare a comunismului, anunţa că a fost dat afară de la „Europa Liberă” după 37 de ani de colaborare.

Decizia a fost luată de noua directoare a secţiei române, Elena Vijulie Tănase. Fostă jurnalistă la Digi 24, Elena Vijulie este soţia publicistului Stelian Tănase, iar Tismăneanu pune decizia acesteia pe seama procesului pe care îl are în justiţie cu soţul jurnalistei.

„Nu mor caii când vor câinii: Am început colaborarea cu postul de radio Europa Liberă in februarie 1983. Am stabilit condițiile contractuale cu profesorul Vlad Georgescu, directorul Departamentului Românesc. Au ramas neschimbate, cu aducerile la zi necesare (adresa, cont bancar) pana azi.

Remuneratia a rămas aceeași din 1983 încoace. Am scris si scriu pentru Europa Liberă nu pentru bani, ci pentru cauza libertății. De-a lungul acestor decenii, am primit nu puține amenințări cu moartea. Nu e cazul sâ intru in detalii. Am salutat redeschiderea unui birou RFE la București in urmâ cu un an si ceva.

Eram colaborator permanent al Radio Europa Liberă Moldova, am fost incantat câ unul din articolele mele sa fie transmis saptamanal de către biroul din București. Acum o luna am primit o instiintare laconicâ din partea doamnei Elena Vijulie Tânase că, din rațiuni financiare, rubrica Agora de pe site-ul secției române se desfiinteaza. Regrete? O încercare de a comunica personal?

Expresia pretuirii pentru 37 de ani de colaborare constanta? Nici vorba. Azi am primit instiintarea oficiala semnata de doamna Elena Tanase (fără Vijulie), directoarea secției române. Pana la proba contrarie care, sunt sigur, va veni mai repede decât își închipuie doamna Tanase si al ei consort (cu care ma aflu in proces pentru ca a publicat in abjecta fituica online „Cotidianul” lui Nistorescu numărul meu de cont bancar si adresa mea personală). In concluzie: 1. Rămân colaborator permanent la Radio Europa Moldova. 2. Ceea ce n-au reușit Ceaușescu si Iliescu, a reușit doamna Tănase. O felicit! Conflict of interests? You bet…”, scrie Vladimir Tismăneanu pe Facebook.