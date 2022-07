Adrian Cojocaru a demisionat de la Digi24: „Finalul unui drum. După 11 ani, mă despart de Digi24”

Jurnalistul Adrian Cojocaru a decis să demisioneze de la postul de televiziune Digi24, după 11 ani de colaborare, primii doi în Timișoara, restul în București. Anunțul a fost făcut chiar de el, printr-o postare pe contul său de Facebook.

Având o experiență vastă în televiziune, făcând jurnalist la nivel profesionist de peste 15 ani, Adrian Cojocaru a ocupat diverse funcții de-a lungul anilor: reporter, șef de secție, EOD și prezentator TV. Acum, însă, acesta a mărturisit că va lua o pauză de la mass-media și se va concentra pe alte proiecte în viitorul apropiat.

„Finalul unui drum. După 11 ani, primii 2 la Timișoara și ultimii 9 în București, mă despart de Digi24. Am avut posibilitatea să învăț enorm de la mulți oameni foarte buni și să fac ceea ce mi-a plăcut, indiferent că am fost reporter, șef de secție, EOD, prezentator sau moderator. Le mulțumesc celor cu care mi-am intersectat drumul și de la care am „furat” meserie. Păstrez ceea ce a fost bun. Mulțumesc, colegi!

Cu totul, până acum, s-au adunat 15 ani de televiziune. Cred că am ajuns în acel moment în care am acumulat suficientă experiență încât să preiau complet controlul asupra deciziilor ce țin de cariera mea. De asemenea, pentru mine se încheie și povestea frumoasă care s-a numit „Omul Potrivit”, de la Digi FM. Le sunt profund recunoscător colegilor că mi-au dat posibilitatea să intru în minunata lumea a radioului. Și au avut încredere în mine! Au fost trei sezoane intense și minunate, în care am învățat foarte mult de la colegi și de la ascultători”, a scris joi Adrian Cojocaru pe contul său de Facebook.

Adrian Cojocaru va avea noi proiecte în zona de media și comunicare

Acesta le-a explicat fanilor săi că va lua o scurtă pauză pentru a putea începe noile sale proiecte cu forțe proaspete. Spre final, el le-a reamintit urmăritorilor săi de proiectul „Nature Talks”, care va fi difuzat din toamnă.

„Urmează o perioadă de odihnă pe care o aștept de mulți ani și cu o minte fresh să încerc apoi să pun în practică mai multe proiecte la care visez, în zona de media si comunicare. Până atunci, o să fie treabă multă din toamnă la Nature Talks, un proiect care crește atât de frumos!

Intrăm în al treilea an de existență și avem planuri mari cu educația de mediu pentru copii! Așa că, până la drumuri noi, ne auzim aici. A fost o bucurie, oameni buni! Pe curând!”, a completat jurnalistul.