Deloitte România a consiliat OMV Petrom în achiziția unor proiecte solare de la Jantzen Renewables

Deloitte România a ajutat OMV Petrom, un important producător de energie din sud-estul Europei, să cumpere de la compania daneză Jantzen Renewables mai multe proiecte de parcuri solare, ce urmează să fie construite în județul Teleorman. Acordul a fost semnat în iunie 2023 și s-a finalizat recent, după ce a primit aprobarea necesară de la Comisia pentru Investiții Străine.

Aceste parcuri solare au o capacitate totală de aproximativ 710 MW, fiind printre cele mai mari proiecte de acest fel din Europa de Sud-Est. Proiectele sunt pregătite pentru construcție și au deja acces la rețeaua națională de energie, urmând să înceapă să furnizeze energie electrică din a doua jumătate a anului 2026, conform planului.

O echipă de experți de la Deloitte România a oferit asistență în verificările financiare și fiscale necesare și a ajutat la evaluarea proiectului. La acest succes au contribuit mai mulți membri ai echipei Deloitte, printre care Radu Dumitrescu, Marius Vasilescu, Vlad Bălan, Sorin Rugină, Andreea Dobrotă, Dan Bădin, Laura Bobar și Ana Bica.

„Prin intermediul acestui proiect, echipa noastră este mândră că a putut să fie din nou alături de liderul sectorului de energie din țara noastră în finalizarea încă unui pas din planul ambițios și extrem de amplu de tranziție către energia «verde»”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanță Financiară, Deloitte România.

Grupul OMV Petrom a produs în 2023 aproximativ 41 de milioane de barili echivalenți de petrol și gaze. Cu o rafinărie capabilă să proceseze 4,5 milioane de tone de petrol pe an, grupul deține și o centrală pe gaze naturale foarte eficientă, de 860 MW. OMV Petrom are în jur de 780 de benzinării sub mărcile OMV și Petrom în România și țările vecine.

Despre Deloitte

Deloitte oferă servicii la nivel global în audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță financiară și de risc pentru aproape toate companiile din topul Fortune Global 500® și pentru mii de firme private. Experții Deloitte ajută companiile să crească, să se modernizeze și să contribuie la o economie mai puternică și la o societate mai echitabilă și sustenabilă. Cu peste 175 de ani de experiență, Deloitte lucrează în peste 150 de țări și teritorii, cu circa 460.000 de profesioniști.

Deloitte România, una dintre cele mai mari firme de consultanță de la noi, oferă alături de Reff & Asociații | Deloitte Legal servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță financiară și tehnologică, și are o echipă de 3.200 de specialiști.