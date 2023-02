Declaraţie a Consiliului European, la un an de la începutul invaziei din Ucraina.

Documentul a fost tradus şi publicat şi pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale de la Bucureşti, iar preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis la rândul său un mesaj pe Twitter, în limba engleză.

„La un an după ce Rusia lui Putin a început un război brutal de agresiune împotriva Ucrainei, noi, liderii europeni, ne exprimăm deplina solidaritate cu poporul ucrainean şi angajamentul nostru ferm de a ne continua sprijinul pentru Ucraina”, a afirmat preşedintele Iohannis.

Cât despre declaraţia Consiliului European, în documentul respectiv este subliniat extrem de clar faptul că „nicio țară nu are dreptul să își invadeze vecinul sau să îi violeze suveranitatea și integritatea teritorială”.

Mai mult, liderii UE au transmis faptul că toţi cei responsabili pentru crimele de război comise în Ucraina vor fi traşi la răspundere.

„Uniunea Europeană va continua să lucreze cu partenerii săi pentru a atenua aceste efecte și pentru a oferi asistență țărilor și popoarelor cele mai afectate”, se mai arată în mesajul respectiv.

Cât despre Ucraina, în declaraţia Consiliului European se spune foarte clar că „vom continua să acționăm cu fermitate și în deplină solidaritate cu Ucraina și poporul său, atât timp cât va fi nevoie. (…) Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina politic, economic, umanitar, financiar și militar, inclusiv prin achiziții rapide și coordonate din industria europeană.”

One year after Putin’s Russia started a brutal war of aggression against Ukraine, we, the 🇪🇺 leaders, express our full solidarity with the 🇺🇦 people and our strong commitment to continue our support for Ukraine.https://t.co/52haHZNrgB

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 23, 2023