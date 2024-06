Se trimite prin Poștă, acasă la toți pensionarii. Decizia Ministerului Muncii: Înainte de 1 septembrie

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, a vorbit la România TV despre recalcularea pensiilor care are loc în acest an. Ministrul a vorbit și despre deciziile care vor fi trimise în acest an.