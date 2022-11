Liderul impus de Rusia în Herson, Kirill Stremousov, spune că trupele ruse “cel mai probabil” se vor retrage pe malul stâng al râului Nipru, iar civilii vor trebui să părăsească urgent orașul Herson. În această dimineață, localnicii au raportat că forțele rusești au abandonat punctele de control din nordul și din vestul orașului, la Chornobaivka, Stepanivka, Bilozerka și Korabelni.

Analiștii sunt de părere că rușii pregătesc linii multiple de apărare în stânga Niprului, ceea ce ar însemna organizarea unei rezistențe pe termen lung de-a lungul râului, având în vedere că se apropie iarna.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care se vede că steagul Rusiei nu mai este pe clădirea administrației regionale din Herson. De-a lungul ultimelor luni, când ucrainenii au recucerit teritoriile ocupate de către trupele rusești, s-au filmat în timp ce aruncau sau incendiau steagurile Rusiei.

Au avut loc și explozii, aparent în urma unui atac cu rachete al ucrainenilor, în zona Podului Antonov, unde forțele ruse și administrația pro-rusă au operat feriboturi și poduri de pontoane. În ultimele săptămâni, ucrainenii au dus un război de uzură în care au bombardat cele trei poduri de peste Nipru, blocându-i astfel pe ruși, care au întâmpinat dificultăți.

Destroyed boats near the Antonovsky bridge in Kherson pic.twitter.com/wKkaB5R1e5

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 3, 2022