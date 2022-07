Informația momentului din Rusia. Helga Pirogova, o reprezentantă a opoziției în vârstă de 33 de ani care este și însărcinată este vizată într-o anchetă demarată de autoritățile ruse, pentru că, spun acestea, ar fi „difuzat informaţii false”.

Ancheta a fost deschisă vineri, după ce reprezentanta însărcinată a criticat aspru organizarea de funeralii fastuoase pentru soldaţii ucişi în Ucraina, iar ulterior a fost reținută, relatează AFP.

Conform unui comunicat de presă transmis de Comitetul de Anchetă rus, însărcinat cu principalele cazuri penale, Helga Pirogova este acuzată de „difuzare publică de informaţii false privind utilizarea forţelor armate”.

Codul Penal invocat de Comitet arată că aceasta riscă trei ani de închisoare pentru fapta săvârșită. La scurt timp după demararea anchetei, femeia a fost reținută, dar și interogată la comisariatul central din Novosibirsk, în Siberia, unde este aleasă locală.

AFP a contactat-o pe tânăra opozantă pentru a oferi declarații în acest sens. Ea a precizat că este însărcinată în patru luni, iar Rusia caută doar inamici cu care poate să lupte ușor.

„Ei au nevoie de un inamic intern cu care să poată lupta uşor, deoarece au mai multe probleme cu inamicul lor extern”, a afirmat ea, pentru sursa citată.

Deputy of #Novosibirsk City Council Pirogova Helga came to the session in this outfit. Her colleagues started to shout at her, demanded to take away her mobile phone and to throw her out of the session. pic.twitter.com/FaS9LUnQFH

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022