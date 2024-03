Rusia a început să utilizeze o bombă aeriană extrem de puternică. Aceasta a avut un impact devastator asupra apărării ucrainene. Și a modificat echilibrul de forțe de-a lungul frontului.

Această transformare a fost realizată prin adaptarea unei arme de bază din perioada sovietică într-o bombă ghidată. Aceasta este capabilă să creeze un crater de până la cincisprezece metri în diametru, conform informațiilor CNN.

Bomba FAB-1500 reprezintă, în esență, o armă de 1,5 tone, din care aproximativ jumătate constă în explozibili extrem de puternici. Ea este lansată de la mare altitudine, de pe avioane de vânătoare, de la o distanță de 60-70 de kilometri, depășind astfel raza de acțiune a multor sisteme de apărare antiaeriană ucrainene.

Utilizarea FAB-1500 este doar un exemplu în plus al strategiei Rusiei în conflictul din Ucraina, care constă în provocarea de distrugeri masive înainte de a încerca să cucerească un teritoriu, conform observațiilor CNN.

Russia has started mass production of the heaviest planning bomb FAB-1500-M54

Russia has started mass production of the heaviest planning bomb FAB-1500-M54. These one and a half ton bombs are increasingly being used in Ukraine. Recently, a FAB-1500-M54 was dropped on a… pic.twitter.com/phx8bAmVWi

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2024