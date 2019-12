Artistul What’s Up a scăpat de controlul judiciar, după ce în urmă cu o săptămână, acesta a ajuns pe mâna poliției, în urma scandalului cu iubita. Alice l-a reclamat atunci la 112, pentru agresiune, iar acum interpretul a avut câștig de cauză, potrivit România Tv.

Ce a păţit artistul

Procurorii i-au făcut artistului dosar penal pentru ultraj, iar magistraţii au decis să fie pus sub control judiciar. Cu toate acestea, What’s Up a contestat rapid decizia, cererea i-a fost admisă, iar acum poate părăsi ţara oricând doreşte şi nu mai are nicio restricţie.

What’s Up a făcut primele declarații despre scandalul cu poliția

„Îmi pare rău! S-a exagerat foarte mult. Cei care mă cunosc știu că nu sunt capabil să fac lucruri de genul acesta. Sper să înțelegeți că Whats Up nu este așa și a fost doar un incident care a luat amploare într-o direcție ireală”, a spus artistul.

