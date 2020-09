Premierul Ludovic Orban a declarat marţi referitor la decizia CCR care a stabilit că Parlamentul decide data alegerilor parlamentare că i se pare ceva „foarte straniu” şi a adăugat că în cazul în care Legislativul nu vrea să stabilească data respectivă, „nu ai ce să le faci parlamentarilor”.

„Au declarat public că vor amânarea alegerilor. Deci, noi am stabilit data alegerilor în baza prevederilor constituţionale şi în baza prevederilor legii aflate în vigoare. Eram obligaţi să facem lucrul ăsta, pentru că astea sunt prevederile legii.

”Eu nu-mi aduc aminte”

De ce e data de 6 decembrie? Pentru că trebuie să ţii cont de două elemente constituţionale, durata mandatului de parlamentar, care e patru ani şi durata mandatului expiră pe 20 decembrie.

În plus, ai termenul constituţional de maximum 20 de zile de la data alegerilor în care preşedintele convoacă Parlamentul nou ales pentru prima şedinţă de validare a mandatelor şi de depunere a jurământului.

Deci, astea sunt prevederile constituţionale de care noi am ţinut cont. Mandatele expiră pe 20, noi am stabilit data de 6 decembrie „, a declarat Orban la B1 TV, întrebat dacă urmare a deciziei CCR, care a stabilit că Parlamentul decide data alegerilor parlamentare, PSD va vrea prin Legislativ să amâne data scrutinului fixată de Guvern pentru 6 decembrie.

Întrebat dacă în ultimii 30 de ani s-a întâmplat vreodată ca Parlamentul să decidă data alegerilor generale, premierul a spus: „Eu nu-mi aduc aminte”.

”Parlamentarii nu răspund pentru voturile politice din mandat”

„În plus, gândiţi-vă că parlamentarii nu răspund pentru voturile politice din mandat. Deci, dacă Parlamentul nu poate să stabilească data alegerilor că nu vin parlamentarii la cvorum şi nu se poate adopta legea, ei nu răspund. Ce faci?

Dacă Parlamentul – a acceptat Curtea Constituţională că pot să stabilească ei data alegerilor – nu vrea să stabilească data alegerilor, nu ai ce să le faci parlamentarilor. Cine stabileşte data alegerilor ? Normal, o dă Guvernul, dar… adică, mi se pare ceva foarte straniu, foarte straniu”, a afirmat Orban.

Fiind întrebat dacă Executivul mai poate întări în vreun fel data de 6 decembrie ca dată a scrutinului parlamentar, premierul a precizat: „Decizia Curţii a respins sesizarea legată de neconstituţionalitatea legii prin care Parlamentul şi-a acordat singur dreptul de a stabili data alegerilor”.

”Chiar sunt curios ce se întâmplă”

Premierul a adăugat că este curios ce se va întâmpla privitor la acest subiect, reafirmând că deja Parlamentul a stabilit data alegerilor pentru 6 decembrie.

„Sigur că, odată ce am dat decizia, prin hotărâre de guvern, şi am stabilit data alegerilor, repet, pe cadrul constituţional şi legal existent la data la care am stabilit, acum e un pic mai greu.

Chiar sunt curios ce se întâmplă. Dacă vine Parlamentul şi dă o lege prin care stabileşte: data alegerilor parlamentare este iunie 2022? Ce se întâmplă, în ce situaţie ajungem? Adică, o să fie două alegeri? Noi mergem la alegerile pe care le-am convocat în 6 decembrie? Evident că e neconstituţional, evident că ai un termen maxim de prelungire a mandatelor”, a afirmat Orban.

Curtea Constituţională a României a respins marţi sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis şi a Guvernului asupra Legii privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016.