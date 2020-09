Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că Parlamentul va adopta legea prin care profesorii ar urma să primească un spor COVID-19 de 500 de euro.

De asemenea, acesta a anunțat marți, că săptămâna viitoare Parlamentul va modifica rectificarea bugetară astfel încât să se revină la majorarea pensiilor cu 40%.

„Și profesorii sunt în linia întâi, la fel ca medicii. Am hotărât ca luni Senatul să introducă pe ordinea de zi proiectul de lege cu stimulentul pentru profesori, deoarece PSD consideră că în acest moment profesorii sunt în linia întâi, la fel ca și medicii. Este vorba de un stimulent de 500 de euro. Proiectul va fi preluat marți la Camera Deputaților și va trece prin votul final urmând să fie trimis către promulgare.

Miercuri vom propune să facem un plen comun și să avem în discuție rectificare bugetară unde vom face modificare ca pensiile să fie mărite cu 40%”, a declarat președintele PSD.

Iohannis a cerut bonus de 500 de euro pentru medici

Președintele Klaus Iohannis a anunțat la începutul lunii că a cerut guvernului să găsească soluții pentru ca medicii și personalul medical care lucrează cu pacienții infectați cu coronavirus să primească lunar un bonus consistent. Iohannis consideră că un bonus de 500 de euro pe lună este un bonus onorabil pentru aceștia.

„Am solicitat astăzi Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor și personalului medical care lucrează cu pacienți COVID. Și vorbesc aici despre un bonus consistent, de câteva sute de euro pe lună. Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii și personalul medical care lucrează cu pacienți COVID ar fi un bonus onorabil. Am promisiuni din Guvern, am vorbit cu Premierul Orban, cu ministrul Fondurilor Europene, am promisiuni că în foarte puțin timp vor veni cu soluții foarte concrete”, a spus președintele Iohannis.