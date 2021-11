Geci de puf – ce trebuie să știi?

Gecile de iarnă cu puf sunt, de asemenea, o alegere bună, deoarece sunt cele mai ușoare și, în același timp, oferă cea mai mare căldură. Pentru umplerea artificială a jachetelor de iarnă, cele mai frecvent utilizate sunt fibrele de poliester. Această soluție are multe avantaje: gecile pentru bărbați cu izolație artificială, sunt ușoare și moi, și în același timp protejează foarte bine de frig. În plus, umplutura din poliester se usucă rapid și nu provoacă alergii. Astfel de geci de iarnă pot fi spălate și în mașina de spălat fără probleme și, mai ales, sunt mai ieftine, deși se caracterizează printr-o croială specială, ce implică un volum destul de mare. În plus, sunt adesea matlasate sau au cusături care le conferă o formă interesantă. Ele sunt, de asemenea, echipate cu numeroase buzunare și glugă reglabilă, care poate avea atașată o blană. Un mare plus este posibilitatea detașării acesteia.

Aceste geci sunt perfecte pentru bărbații cărora le plac look-urile sportive, urbane, pentru că se potrivesc bine cu blugii și pantalonii de trening obișnuiți . De asemenea, arată bine în combinație cu încălțămintea sport și trappers masivi .

Parka – de ce este alegerea potrivită pentru iarnă?

Parka este o jachetă de iarnă pentru bărbați foarte la modă de mulți ani. Istoria creării acestui model de îmbrăcăminte exterioară este asociată cu soldații americani care purtau parka în anii 1950-70. Cel mai mare avantaj al acestor jachete este protecția împotriva frigului, deoarece primul model a fost conceput pentru înghețuri care au ajuns chiar și la -50 de grade Celsius.

În prezent, parka încă protejează foarte bine de frig. Caracteristica principală care distinge acest tip de jachetă, este existența unui șnur cusut în talie. Este folosit pentru a da jachetei o formă caracteristică.

În plus, fiecare dintre aceste geci parka bărbați are un guler foarte înalt sub formă de guler, o glugă care este adesea finalizată cu blană, numeroase buzunare, colțuri și o bandă care acoperă fermoarul. Adesea aceste geci sunt fixate suplimentar cu nasturi decorativi mari, de exemplu sub formă de știfturi de lemn sau cu cleme. Datorită trecutului lor militar și asocierilor constante cu stilul militar, parka kaki este cea mai populară. Cu toate acestea, în conformitate cu tendințele actuale ale modei, merită să alegi și negru sau diverse nuanțe de bleumarin.

Cum porți parka?

Parka are o croială foarte la modă printre modelele de jachete pentru bărbați, care se potrivesc perfect stilului casual, urban. Se poate combina atât cu blugi clasici precum si cu pantaloni mai eleganți. În mod similar, există o mare libertate în selecția pantofilor – pot fi pantofi sport în stilul streetwear , cizme tipice de drumeție de iarnă, dar și pantofi stilați . Astfel, aceasta geacă pentru bărbați este ideală pentru job sau timpul liber.