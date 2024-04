Câți bani va primi fiecare român care a contribuit la Pilonul II de pensii private? Oamenii au acumulate în conturile de pensii al Pilonului II o sumă record. Anul trecut, peste 160.000 de pensii private au fost distribuite către cei care au ieșit din câmpul muncii, reprezentând jumătate din totalul plăților efectuate.

Numărul pensionarilor se va înmulți rapid. De aceea, experții recomandă implementarea unei legi care să permită eliberarea fondurilor în tranșe mai mici, astfel încât diferența să poată fi reinvestită de administratori.

Până acum, au fost efectuate 161.372 de plăți de pensii private, totalizând 2,2 miliarde de lei retrase din conturile destinate bătrâneții. În medie, un român care a ieșit recent la pensie a primit circa 20.000 de lei. Conform Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), 46% din plățile efectuate au fost direcționate către persoanele care au ieșit la pensie în mod legal. În 29% din situații, beneficiarii au fost moștenitorii persoanelor decedate. Restul plăților au fost alocate pentru diverse circumstanțe, inclusiv invaliditate.

Pensia privată obligatorie a fost introdusă în sistemul de pensii în anul 2008. Angajații cu vârsta sub 35 de ani au fost înregistrați automat, în timp ce cei cu vârsta între 35 de ani și 45 de ani au avut opțiunea de a se înscrie. Ei au acumulat sume mai mici în conturile lor personale, în special cei cu venituri reduse.

„Cei care ies acum la pensie nu au prins întregul ciclu de muncă profesională. Eu, de exemplu, eram la primul job în 2008, astfel încât suma pe care am acumulat-o în cei peste 15 ani este semnificativ mai mare decât suma cea de 19.000 de lei.

Estimările administratorilor de pensii private arată că la finalul cotizației, adică la ieșirea din activitate, am avea o treime din ultimul salariu sub formă de pensie pilon 2, încă o treime ar veni din pensiile publice, dacă am contribui întreaga viața profesională”, a explicat specialistul în investiții Daniela Maior pentru ProTV.