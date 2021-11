Trosnitul degetelor poate fi un obicei plăcut, mai ales pentru că întinde articulaţiile şi stimulează terminaţiile nervoase de acolo. Dar s-a susținut multă vreme că acest obicei poate avea anumite consecințe grave și că poate cauza artrita, scrie Popsci.com.

Donald Unger, medic în Thousand Oaks, California, a scris despre această teorie încă din anii 80, în revista ”Arthritis & Rheumatology”. ”O investigație preliminară sugerează lipsa unei legături între trosnirea degetelor și dezvoltarea artritei degetelor”, a scris el.

Cercetări mai riguroase au ajuns la aceeași concluzie

Studiul său nu a fost suficient pentru a ajunge la o concluzie, iar Unger nu a fost un observator neutru. De-atunci, s-au efectuat cercetări mai riguroase cu privire la aceeași întrebare și toate par să fi ajuns la aceeași concluzie: trosnirea degetelor nu vă va provoca artrită.

Kevin DeWeber, medic la PeaceHealth Southwest Medical Center din Vancouver, Washington, a condus un astfel de studiu.

Publicat în Journal of the American Board of Family Medicine, în 2010, studiul său a analizat radiografiile mâinii drepte la peste 200 de persoane. Aproximativ 20% dintre acestea au spus că și-au trosnit degetele, dar nu au fost mai predispuși să aibă artrită, decât persoanele care nu au avut acest obicei.

„Toate articulațiile au o anumită marjă de mobilitate. Când îți împingi încheieturile degetelor, le poți face să se miște doar un pic mai mult decât limitele lor normale”, explică medicul.

De ce mitul că trosnirea degetelor duce la artrită persistă

În ciuda rezultatelor din acest studiu și al atora, care au ajuns aceeași concluzie, mitul că trosnirea degetelor duce la artrită persistă.

DeWeber crede că sunetul trosnitului degetelor, care este deranjant pentru cei din jur, ar putea fi o explicație „Trosnirea articulațiilor este enervantă pentru cei care nu o fac”, spune DeWeber.

„Oamenii care sunt iritați de acest zgomot vin cu o poveste pentru a-i descuraja pe alții să-și mai trosnească degetele”, afirmă el.