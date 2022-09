Regele Charles al III-lea a urcat automat pe tron la moartea reginei Elisabeta, la Balmoral, săptămâna trecută. Acest lucru înseamnă că acum se află în centrul atenției mai mult ca niciodată – iar degetele sale umflate au atras atenția a mii de fani regali.

Fotografiile noului monarh, care, la 73 de ani, este cea mai în vârstă persoană care a urcat pe tronul britanic, arată degetele sale evident umflate și i-au determinat pe mulți să se întrebe dacă acesta se simte sau nu bine.

Însă degetele umflate sunt un lucru pe care regele îl are de ani de zile, ba chiar s-a referit în glumă la ele ca fiind „degete de cârnați” în 2012, în timp ce se afla în turneu în Australia, conform The Telegraph.

În ceea ce privește degetele umflate, un medic britanic a explicat între timp că există mai multe afecțiuni de sănătate care ar putea fi responsabile pentru acestea, dar că, în cazul monarhului, cel mai probabil este vorba de edem sau retenție de apă.

„Edemul este o afecțiune în care organismul începe să rețină lichide în membre, în mod normal în picioare și glezne, dar și în degete, ceea ce face ca acestea să se umfle”, a declarat pentru Daily Star doctorul Gareth Nye, lector senior la Universitatea din Chester.

Afecțiunea comună afectează mai ales persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, a adăugat el, „deoarece capacitatea de control al fluidelor este limitată”. Afecțiunea poate fi temporară sau permanentă și poate apărea și dispărea în funcție de cauză, notează Harvard Health.

Guta este un tip comun de artrită inflamatorie care se prezintă de obicei cu o articulație roșie, fierbinte, umflată și extrem de dureroasă. Guta afectează frecvent articulațiile de la degetul mare, gleznă sau genunchi, dar poate apărea și în alte părți. Guta poate afecta, de asemenea, degetele, încheietura mâinii și cotul. Un atac de gută începe de obicei brusc și durerea crește rapid. Din cauza înroșirii pielii, a căldurii și a intensității durerii, atacurile de gută pot fi dificil de distins de o infecție.

Un atac de gută este cauzat atunci când acidul uric care circulă în mod normal în sânge se depune în articulații sau în țesuturile moi și formează cristale. Atunci când organismul reacționează la cristale, creează o reacție inflamatorie dureroasă. Acidul uric este produs în mod natural în organism. Este un produs normal de descompunere a unei substanțe chimice din multe alimente numite purine. Organismul nostru elimină acidul uric prin urină.

Guta apare atunci când fie se produce prea mult acid uric în organism, fie este eliminat prea puțin de către rinichi. Atacurile de gută pot provoca, în timp, leziuni articulare. În cazul gutei pe termen lung se pot dezvolta umflături sau noduli de acid uric în jurul articulațiilor; acești noduli se numesc tofi, scrie assh.org.

În afară de edem, Nye spune că în spatele degetelor umflate ale monarhului s-ar putea afla artrita. Artrita, spune el, „afectează adesea trei zone principale ale mâinii – articulația degetului mare sau oricare dintre articulațiile degetelor”.

Dactilita, cunoscută informal sub numele de „degete cârnați”, o afecțiune care provoacă o inflamație severă a tendoanelor și articulațiilor degetelor de la mâini sau picioare, poate face ca degetele să arate ca niște cârnați, explică Healthline. Există mai multe afecțiuni care pot determina o persoană să dezvolte dactilita, inclusiv diverse tipuri de artrită, anemia secerătoare, guta sau boala Lyme, scrie News 24.

Alte afecțiuni care dau naștere la degete umflate ca niște cârnați includ sclerodermia, o boală a sistemului imunitar care îți păcălește organismul să producă în exces o proteină numită colagen, explică WebMD.

Oricare ar fi cauza degetelor umflate ale monarhului, Nye a declarat pe Twitter că nu este nimic de care să se alarmeze.

„Nu există nicio problemă de sănătate imediată care să fie concluzionată din cauza degetelor umflate și este cel mai probabil un semn al vârstei sale”, a mai spus el pentru Daily Star.

So apparently my comments on King Charles fingers has been quite popular over the weekend

To sum up!

-he’s always had big fingers

-it’s probably age related oedema or arthritis

-no it doesn’t mean he’s severely ill! pic.twitter.com/vFKCyM77Go

— Dr Gareth Nye (@ganye91) September 12, 2022