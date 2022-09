Adevărul despre starea de sănătate a Regelui Charles III-lea! De ce are degetele roșii și umflate?

Deși au trecut doar câteva ore de când Regele Charles al III-lea a devenit automat noul suveran al Marii Britanii, rețelele de socializare s-au umplut cu mesaje despre starea sa de sănătate. Aparent, degetele sale roșii și umflate i-au făcut pe mii de oameni să se întrebe dacă noul rege se confruntă cu probleme grave de sănătate.

La scurt timp după apariția acestor mesaje, Dr. Gareth Nye, lector senior la Universitatea din Chester, a vorbit despre mâinile noului rege. Potrivit spuselor sale, există „o mulțime de afecțiuni” medicale ce pot cauza umflarea degetelor de la mâini, inclusiv edemul sau artrita.

„Edemul este o afecțiune în care organismul începe să rețină lichide în membre, în mod normal în picioare și glezne, dar și în degete, ceea ce face ca acestea să se umfle. Edemul este o afecțiune frecventă și afectează mai ales persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, deoarece capacitatea de control al fluidelor este limitată.

Pentru a vedea dacă aceasta este cauza, apăsarea zonei umflate timp de aproximativ 15 secunde ar provoca o adâncitură în zona respectivă”, a explicat, vineri seară, Dr. Gareth Nye în cadrul unui interviu acordat pentru publicaţia britanică Daily Star.

„Artrita – o altă afecțiune frecventă la persoanele de peste 60 de ani. Aceasta afectează adesea trei zone principale din mână – articulația degetului mare sau oricare dintre articulațiile degetelor. Degetele devin, de obicei, rigide, dureroase și umflate și, deși medicamentele pot ajuta cu durerea, umflătura poate rămâne.

Cauzele neobișnuite pot include o dietă bogată în sare care duce la retenție de lichide, anumite medicamente pot duce rareori la umflături ca efect secundar, cum ar fi în cazul medicamentelor pentru tensiunea arterială sau al medicamentelor cu steroizi”, a adăugat medicul specialist.

Regele Charles al III-lea nu are nicio problemă gravă de sănătate

Indiferent care ar fi cauza, Dr. Gareth Nye a ținut să precizeze că noul rege al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord nu are probleme grave de sănătate.

„Cu siguranță nu există nici o problemă de sănătate imediată care să fie concluzionată din cauza degetelor umflate și este cel mai probabil un semn al vârstei sale”, a subliniat el.

Dr Gareth Nye este lector de fiziologie la Chester Medical School și lider de program pentru BMedSci Medical Science. Are experiență în fiziologia sarcinii și este specializat în sănătatea maternă și fetală, în special în afecțiunea cunoscută sub numele de restricție de creștere a fătului. Este un susținător activ al bunăstării studenților și un prim ajutor calificat în domeniul sănătății mintale, potrivit informațiilor scrise pe site-ul oficial al University of Chester.