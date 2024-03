Sare cușer, sare de mare, sare iodată. Deși toate sunt sare, nu funcționează la fel. Deci, care este cea mai sănătoasă?

Pe lângă aromă, principala componentă minerală a sării, sodiul, asigură organismului o funcție nutrițională importantă.

„Sodiul îmbunătățește gustul alimentelor” prin interacțiunea cu receptorii de sare de pe limbă, amplificând percepția altor arome”, spune antrenorul de nutriție Catherine Gervacio.

„Pe partea de nutriție, organismul are nevoie de sodiu pentru a menține echilibrul fluidelor, contracția musculară și funcția nervoasă”, explică ea.

Sodiul este cheia multor funcții vitale din organism

Potrivit Cleanplates, deși sodiul este cheia multor funcții vitale din organism, este important să acordăm atenție cantității. Prea mult sodiu poate duce la hipertensiune arterială, accident vascular cerebral sau boli de inimă. Deoarece toleranța și nevoile fiecăruia sunt diferite, consultați medicul pentru a înțelege nevoile individuale. Aportul prea mic de sodiu poate fi la fel de problematic.

Asociația Americană a Inimii recomandă nu mai mult de 2300 mg de sodiu zilnic pentru adulți. Este important de știut că, în afară de sarea pe care o folosim pentru a condimenta mâncarea, trebuie să luăm în considerare cât de mult sodiu există în alimentele preambalate sau în preparatele de la restaurant.

Proprietățile sării cușer

Potrivit SaltWorks, cea mai mare companie producătoare de sare de mare din SUA, „toată sarea provine din mare, fie că este recoltată din apa de mare sau de la suprafață”.

Sarea cușer nu are nimic adăugat în ea, cum ar fi aditivi antiaglomerare sau iod. Se extrage din zăcăminte de sare de pe uscat, ceea ce contribuie la culoarea foarte albă. De obicei, are o textură mai grosieră decât sarea de masă și conține aproximativ 310 mg de sodiu per ¼ de linguriță în volum.

Nu numai că sarea cușer are cel mai scăzut conținut de sodiu, dar este și foarte apreciată de bucătari pentru consistența sa.

Proprietățile sării de mare

Sarea de mare este considerată cea mai puțin procesată versiune a sării. În timp ce toată sarea provine din mare, sarea de mare este recoltată direct din apa de mare evaporată. În funcție de locul și modul în care este recoltată, poate avea diferite texturi, dimensiuni și culori, cel mai bun exemplu fiind sarea de Himalaya.

O parte din sarea de mare este ambalată în râșnițe, care joacă un rol atât în ​​funcția de condimentare, cât și în volumul sodiului. Deoarece sarea de mare are numeroase variabile, conținutul de sodiu este puțin mai dificil de cuantificat. În general, sarea de mare fină conține aproximativ 500 mg per ¼ de linguriță.

În ceea ce privește principalele sale utilizări culinare, aceasta se folosește în principal la coacere, deoarece se dizolvă puțin mai repede decât sarea cușer.

Proprietățile sării iodate

Sarea iodată, sau sarea de masă, conține cantiăți mici de iod, un mineral micronutrient care are o functie importantă in organism. Iodul este un mineral important pentru funcția tiroidei, responsabilă de producerea de hormoni legați de dezvoltarea creierului.

Sarea iodată este foarte procesată, cu alte minerale eliminate și agenți adăugați. Pe lângă faptul că are un gust mai puțin pur decât sarea cușer sau sarea de mare, boabele mai mici înseamnă că are și un conținut mai mare de sodiu când este măsurată în volum.

Un sfert de linguriță are 590 mg de sodiu, aproape de două ori mai mult decât sarea cușer și cu aproape 100 mg mai mult decât sarea de mare.

Care este cea mai sănătoasă?

Greu de răspuns la această întrebare, deoarece depinde de nevoile individuale, precum și de obiceiurile de gătit. Folosiți sare de mare fină pentru coacere, finisare și condimentare. Adăugați sare cușer pentru a asezona legumele înainte de prăjire, carnea, puiul sau peștele, înainte de gătit.