Tatăul vedetei însă, are o altă părere. Acesta consideră că fiica sa nu a consumat substanţe stupefiante, ci doar nişte medicamente luate de la farmacie.

„Margherita este mai bine, nu plangem dupa o masina, a avut o trauma, e primul ei accident rutier. Este bine, in calitate de tata am mare mare incredere in ea. Margherita nu a consumat droguri, suntem in ancheta, organele isi fac treaba.

Nu a existat niciun rezultat pozitiv, eu stiu de la Margherita, am incredere suta la suta, e total impotriva drogurilor. Accidentul s-a intamplat din alte motive, sunteti la mine in curte, va respect.

Margherita nu a plecat de la locul accidentului, a cooperat cu politia, presa. Nu avea de ce sa plece de la locul accidentului. Nu am contestat nimic, suntem in urmarirea penala, ramane de lamurit ce substante a consumat. Substante de la farmacie a consumat si o celebra sportiva, care a pierdut medalia din cauza unei vitamine, nu vorbim despre droguri”, a declarat Ioniţă de la Clejani pentru România TV.