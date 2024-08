Vineri, la evenimentul organizat de Fundația Ion Ţiriac, în care medaliații olimpici de la Paris au fost onorați cu autoturisme, înotătorul David Popovici a exprimat dorința sa ca mai mulți oameni de afaceri români să sprijine sportul din țară.

La evenimentul desfășurat la Ţiriac Collection din Otopeni, David Popovici a primit câte un automobil Hyundai Ioniq 5 pentru fiecare dintre medaliile obținute la Jocurile Olimpice de la Paris – una de aur și una de bronz.

În plus față de succesul său competițional, David Popovici a vorbit despre dificultățile de a se desprinde de presiunea constantă a competiției.

„Greu am reuşit să mă detaşez, pentru că au fost atât de multe zile, luni, ani în pregătirea acestor Jocuri şi într-un minut şi 44 de secunde brusc s-au încheiat. A fost atât de multă presiune, atât de mult stres, atât de multă sudoare, sânge, lacrimi şi brusc în trei-patru zile s-a încheiat totul.

De asemenea, Popovici a subliniat că acum, după încheierea Jocurilor Olimpice, are timp să se dedice altor activități care nu erau posibile în perioada competițiilor.

El a menționat că are timp să iasă mai mult cu bicicleta, să citească mai mult, să meargă la înot fără un program prestabilit și să se relaxeze. Totodată, a subliniat că aceasta reprezintă o provocare pentru el, deoarece nu știe să facă ceva fără un program fix.

„Acum că am terminat cu Jocurile Olimpice şi am încheiat atât de bine pot să fac toate lucrurile pe care nu le făceam înainte. Am timp să ies mai mult cu bicicleta, să citesc mai mult, să merg la înot fără vreun program, pur şi simplu să mă relaxez.

Chiar e o provocare pentru mine, pentru că eu nu ştiu să fac ceva fără program”, a adăugat el.